BYD sta quasi regalando le auto: la e2 elettrica costa solo 11.300 euro

BYD sta continuando a sfornare auto dal prezzo low cost, e l'ultimo esempio di questa strategia per conquistare sempre più quote di mercato è rappresentato dalla e2 Honor Edition. Si tratta di un B-SUV elettrico che in patria costa 12.400 dollari, che al cambio fanno circa 11.300 euro.

Un prezzo che non può che essere considerato clamoroso per un'auto elettrica, tenendo conto tra l'altro che non stiamo parlando di una piccola e compatta city car ma di un B-SUV. La e2 Honor Edition ha infatti dimensioni di 4,2 metri di lunghezza per una larghezza di 1,7 e un'altezza di 1,5, quindi in linea con una categoria dove troviamo dalle nostre parti la Fiat 600e, presentata in streaming a luglio, ma anche la Jeep Avenger e a breve l'Alfa Romeo Milano, giusto per citare le vetture del Gruppo Stellantis.



In ogni caso sarebbe sbagliato limitarsi allistino, visto che la e2 Honor Edition è tutt'altro che un'auto spartana. Esteticamente riprende il design “Ocean” della stessa azienda cinese, permettendo così alla vettura di sfoggiare una linea moderna.

Per quanto riguarda l'autonomia, la casa dichiara 405 km nel ciclo CLTC, e la batteria si ricarica dal 30 all'80 per cento in 30 minuti. Anche gli interni sono di prim'ordine visto che troviamo un touchscreen da 10,1 pollici che diventa da 12,8 come optional, quindi il sistema di connettività DiLink con comandi vocali.



Il cuore pulsante dell'e2 Honor Edition è rappresentato da un motore elettrico che produce 70 kW, circa 94 cavalli, ed inoltre è presenta il sistema VTL integrato che permette alla stessa auto di fare da fonte energia mobile con una potenza fino a 3,3 kW, di modo da poter ricaricare altri dispositivi elettrici in movimento, ma anche alimentare ad esempio attrezzi da campeggio. Si tratta ovviamente di una caratteristica sorprendente per un'auto di questo segmento e soprattutto con tale listino.



Ci si domanda dove BYD, che ha venduto più di 3 milioni di auto ibride ed elettriche nel 2023, voglia arrivare, ma con questa strategia decisamente aggressiva potrà sicuramente ambire a sfidare le grandi potenze dell'automotive mondiale come Toyota, Volkswagen e Ford.

