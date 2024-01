BYD da record in Cina: ha venduto più auto del Gruppo Volkswagen

Nuovo record targato BYD. L'ultimo anno è stato caratterizzato dalla grande lotta sul mercato delle auto EV tra il colosso cinese e Tesla, una lotta che ha visto vittoriosa ancora il brand statunitense anche se a sorprendere è stata l'immensa crescita del marchio di Shenzhen, che ha chiuso il 2023 con un risultato incredibile.

Infatti, secondo gli ultimi dati disponibili, nell'ultimo anno le immatricolazioni nel mercato cinese hanno raggiunto le 2,4 milioni di unità. A livello mondiale, invece, le vendite sono arrivate a 3.024.417, tra queste 1,57 milioni erano vetture elettriche a batteria, mentre le restanti 1,4 milioni erano delle ibride plug-in. Dunque, da questi numeri appena elencati è possibile osservare due diversi scenari. Il primo rivela la vittoria di Tesla sul piano delle vendite EV, il marchio di Elon Musk è arrivato a 1,8 milioni (Tesla ha superato il target di vendite con più di 1,8 milioni di auto elettriche). Il secondo, invece, parla di una crescita interna a dir poco immensa, che ha portato BYD a superare Volkswagen per la prima volta nella storia.

Infatti, mentre tutti si stupivano della capacità del colosso cinese di espandersi in decine e decine di mercati esteri, in pochi hanno fatto caso alla grande potenza nel 'mercato di casa'. Così BYD, in Cina, è arrivata a rappresentare addirittura l'11% mercato delle auto nuove, come rivelato da Carscoop. Un dato impressionante, un aumento del 3,2% rispetto al 2022, ovvero quando BYD lottava con Toyota per contendersi il secondo posto dietro al Gruppo Volkswagen nella classifica delle vendite.

Ebbene, oggi questo quadro si è completamente ribaltato. Inoltre, fa sapere ancora Carscoop, "fino al 2020 era dietro a Changan, Honda, Toyota e al gruppo Volkswagen, e mentre le vendite di questi marchi sono in gran parte stagnanti o diminuite, BYD ha registrato un enorme aumento della domanda". E il futuro per il grande Gruppo automobilistico cinese pare essere ancora più radioso del presente. Basta solamente guardare ai nuovi modelli presentati e annunciati, ai programmi di espansione in giro per il mondo, e alla nuova nave cargo BYD capace di trasportare fino a 7.000 auto in Europa.