BYD, quando in Italia? L'azienda dei record lancia un'auto elettrica da 8mila euro

BYD ha registrato numeri da capogiro nel corso del 2022 in Cina. Basti pensare che è stata la casa automobilistica che ha venduto più di tutti, ben 1,8 milioni di vetture, di cui circa la metà (911mila) full electric e la restante parte (946mila) ibride.

Dopo l'arrivo in Europa BYD intende sbarcare a breve negli Stati Uniti di conseguenza potrà ulteriormente ampliare il suo mercato, arrivando a concorrere direttamente con l'attuale regina delle auto elettriche, leggasi Tesla. Nell'Ue BYD è già presente in Norvegia, Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Germania, e a breve si aggiungeranno Francia e Regno Unito. E l'Italia? Le previsioni non ufficiali parlano di 2023 per lo sbarco dei cinesi, di conseguenza è probabile qualche annuncio nei prossimi mesi, anche se per ora tutto tace.



L'azienda ha registrato un aumento del 208 per cento di vendite rispetto al 2021 quando aveva registrato “solo” 600mila immatricolazioni, e ciò ovviamente sta attirando l'attenzione degli addetti ai lavori, anche perchè la concorrenza è stata a dir poco surclassata. In seconda posizione nel mercato cinese vi è infatti Tesla con 710mila vetture vendute, poi un abisso, visto che Volkswagen si ferma a quota 155.700, Neta a 152mila e NIO a 122mila.

Se si prendono in considerazione solo le auto elettriche, il divario appare ancora più evidente, visto che nelle prime dieci posizioni ben sei sono BYD, a cominciare dalla Song, l'auto più venduta in assoluto per quanto riguarda il mercato green con 476mila unità piazzate. Bene anche la Quin Plus e l'Han, rispettivamente a quota 315mila e 269mila. Infine, nella top 10 anche la Dolphin, la Yuan Plus e la Tang. In Europa al momento è disponibile solo la Tang, un SUV elettrico di grandi dimensioni con un'autonomia di circa 400 km e che viene venduto a circa 72mila euro, ma a breve sbarcheranno altri modelli.

Un futuro che appare più che luminoso anche perchè BYD ha in programma la supercar Yangwang U8 da 1.000 cavalli, ma soprattutto la BYD Seagull, un mix fra un'utilitaria e un SUV compatto che in Cina verrà venduta a partire da soli 8.100 euro esclusi incentivi, cifra neanche lontanamente raggiungibile dagli EV attualmente in vendita, tenendo conto che nella Top 5 Italia delle auto elettriche meno care si parte da 21 mila euro. Il “rischio” di stravolgere il mercato dell'elettrico sembra quindi davvero reale ma del resto Elon Musk ha chiaramente detto di temere i cinesi.