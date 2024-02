BYD, ecco tutte le prossime mosse in Europa: dall'arrivo della Seal U alla prima fabbrica

La casa automobilistica BYD, (che si pronuncia bi uai di) è senza dubbio la “Tesla della Cina”. Nel corso del 2023 BYD ha venduto 3 milioni di auto fra elettriche e ibride, e per il 2024 intende migliorare ulteriormente le sue performance, guardando all'Europa.

Non si tratta del classico annuncio sensazionalistico visto che fino ad oggi la casa automobilistica cinese, supportata finanziariamente dall'oracolo di Omaha Warren Buffett, miliardario americano con un fiuto incredibile per gli affari, non ha sbagliato un colpo.

Il prossimo obiettivo è conquistare il mercato europeo tenendo conto che l'anno scorso solo 15.700 veicoli sono stati commercializzati nel vecchio Continente, e l'intento è stato chiaramente manifestato in questi giorni, in occasione del Salone di Ginevra 2024 dove l'azienda ha presentato il suo interessante SUV Seal U DM dove U sta per Utilità, e DM, Dual Mode, doppia modalità.

Verrà messo in commercio in Europa, Italia compresa, nel giro di poche settimane, indicativamente durante la primavera in arrivo, e sarà completamente elettrico con un'autonomia compresa fra i 400 e i 500 km a seconda della versione, e un prezzo d'attacco di circa 40mila euro.

La Seal U sarà la sesta auto BYD in vendita sul mercato del Vecchio Continente dopo Han, Tang, Atto 3, Dolphin e Seal, un'offerta sicuramente interessante con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di più automobilisti.

Sempre in Svizzera l'azienda che si definisce “il produttore leader a livello mondiale di veicoli a nuova energia e batterie di potenza”, ha mostrato il suo nuovo brand Yangwang (presentato il SUV di lusso U8), annunciato già da tempo e posizionato più in alto rispetto a BYD. Esposto anche Denza, altro marchio di lusso della casa automobilistica cinese, che ha svelato il monovolume di classe D9.

Di pari passo con il lancio di nuovi veicoli, BYD intende entrare a più pari nel mercato europeo delle auto, producendo direttamente nel continente le sue vetture, e a partire dall'anno prossimo avvierà una fabbrica in Ungheria. Non è comunque da escludere che possa sbarcare anche in Italia, alla luce delle dichiarazioni che la stessa azienda ha fatto nella giornata di ieri.