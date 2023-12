BYD pronta a superare Tesla sulle vendite elettriche nel Q4 2023

In 40 anni di duro lavoro, Hyundai è riuscita a fare un salto qualitativo eccezionale per offrire oggi auto di primo livello. La cinese BYD ha fatto lo stesso più o meno nella metà del tempo e ora è pronta a superare Tesla sulle vendite elettriche.

Nei primi anni 2000 BYD ha acquistato una fallimentare casa produttrice di automobili per prenderne il totale controllo; oggi è il principale rivale di Tesla in campo elettrico, anzi diciamo anche l’unico in grado di impensierire Elon Musk e - a breve - scalzarlo dal trono, un traguardo impensabile per chiunque altro allo stato attuale. La previsione è data da un nuovo report di Bloomberg, anche se a dire il vero si capiva anche “a occhio” che BYD fosse prossima a raggiungere Tesla (BYD vende sempre più auto elettriche).

Nel terzo trimestre del 2023 Elon Musk ha venduto soltanto 3.456 auto in più di BYD, parliamo ovviamente di dati worldwide riguardanti soltanto le Full Electric; se nel calderone mettessimo anche le vendite Plug-in Hybrid BYD sarebbe prima già da tempo. Ora che il quarto trimestre (Q4) dell’anno si appresta a finire, è molto probabile che BYD possa diventare la compagnia capace di vendere più auto elettriche al mondo, soprattutto dopo gli scioperi che hanno frenato le consegne di Tesla in Svezia.

Ricordiamo che il colosso cinese ha mosso i suoi primi passi anche in Europa, nel corso del 2023 vi abbiamo raccontato anche del debutto di BYD in Italia, dunque Tesla fa bene a preoccuparsi seriamente. Negli Stati Uniti c’è ancora un po’ di diffidenza, la società per il momento sta osservando la situazione in attesa di giocare le sue mosse, tanto è dal mercato cinese che il colosso prende la sua vera linfa vitale - almeno per il momento. Che la Cina stia aumentando i volumi di auto esportate non è certo un segreto, il Paese è ormai testa a testa con il Giappone, uno dei più grandi esportatori di auto al mondo.

Lo spauracchio BYD (e non solo) del resto si sente anche in Europa: la Francia ha già deciso di escludere dagli incentivi nazionali le auto fabbricare in Cina, così da favorire l’industria del continente, questa tattica però non può funzionare per sempre (e soprattutto non esclude che i cinesi ricorrano a una controffensiva sui prezzi). Per chi fosse ancora scettico sul futuro di BYD, sulla compagnia ha fatto qualche scommessa finanziaria persino Warren Buffett tramite la sua Berkshire Hathaway Inc, non ci resta dunque che attendere e vedere di cosa sarà capace il colosso tech - ora grande protagonista anche del mercato automotive.