BYD pronta a superare Tesla nel 2023: la chiave? I due nuovi modelli in arrivo

BYD è pronta ad entrare nel mercato delle auto di lusso di modo da sfidare vis a vis Tesla, il marchio numero uno per quanto riguarda l'elettrico. Il noto produttore di auto cinesi sta guadagnando sempre più fette del mercato e vuole continuare ad espandersi.

Dopo il lancio della berlina BYD plug-in Hybrid da 13.700 euro, entro la fine del 2023 l'azienda vuole superare Tesla: ci riuscirà a raggiungere questo traguardo a dir poco ambizioso? Secondo il miliardario americano Charlie Munger BYD è avanti anni luce rispetto a Tesla di conseguenza la risposta potrebbe essere affermativa.

BYD prevede di piazzare due milioni di auto sul mercato entro la fine del 2023, grazie anche ad una penetrazione in sempre più maggiori mercati: "Il nostro sogno diventerà realtà come risultato degli sforzi di ricerca e sviluppo di oltre 20 anni. Cambieremo la struttura industriale globale per le auto di lusso", ha dichiarato recentemente Wang Chuanfu, fondatore e presidente di BYD. E l'azienda ha già pronte le sue vetture premium, leggasi il SUV Yangwang U8 e la supercar U9 che verranno commercializzati nel corso del 2023 ad un prezzo che si aggira attorno ai 100mila e 215mila euro.

Fino ad oggi BYD ha sempre prodotto auto entry level o comunque modelli a medio prezzo, ma la concorrenza si sta intensificando in questa fascia di prezzo, alla luce anche dei recenti tagli di Tesla, senza dimenticarsi di Volkswagen e Honda. "Questa iniziativa – il rapporto di Morgan Stanley riferito al lancio delle due Yangwang - amplia il percorso di BYD nel segmento di auto premium a seguito dell'intensificazione della concorrenza”.

Con l'ingresso in questo mercato l'azienda punta anche ad ottenere dei profitti maggiori, visto che fino ad oggi si porta a casa solo il 5% su ogni veicolo venduto rispetto al 25% di Tesla. E l'azienda guarda anche al Vecchio Continente, il mercato storicamente più reticente nei confronti dei cinesi: "L'Europa è ora l'obiettivo principale per le esportazioni di veicoli elettrici dalla Cina, una tendenza che ha beneficiato notevolmente delle politiche cinesi di distorsione del mercato", sostiene il Mercator Institute for China Studies of Germany in un rapporto pubblicato nel marzo 2022.