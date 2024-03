BYD, problemi di qualità alle auto? WSJ: 'Muffa e plastica e vernice scadenti'

BYD ha grandi aspettative riguardo al suo futuro: il marchio è leader nel mercato BEV e PHEV in Cina, inoltre si sta espandendo in USA ed Europa, dove sta per inaugurare una fabbrica in Ungheria. Tuttavia, come ogni marchio emergente che si rispetti, pare stia affrontando diversi problemi legati alla qualità di alcuni suoi veicoli.

A dirlo non siamo noi ma un nuovo report del Wall Street Journal, secondo il quale i veicoli BYD prodotti in Cina e destinati a Medio Oriente, Europa e Sud dell’Asia soffrirebbero di gravi problemi qualitativi. L’indagine afferma che i veicoli BYD arrivano spesso nei Paesi di destinazione già rovinati; in Giappone ad esempio molte BYD sono arrivate graffiate, in Europa invece alcuni modelli avevano parti ammuffite. Purtroppo la muffa può essere un problema ricorrente nelle auto, soprattutto se stipate per molto tempo in ambienti umidi (come potrebbe essere la pancia di una nave cargo come quella a marchio BYD arrivata da poco in UE), il problema con i modelli europei però riguarderebbe la mancanza di un trattamento adatto a evitare la formazione di muffe.

Anche in Tailandia i problemi legati alle auto BYD sembrano aumentare costantemente, parliamo del resto di un mercato in cui i veicoli del brand cinese sono stati letteralmente presi d’assalto dal pubblico; i problemi in questo caso riguarderebbero vernici e plastiche rovinate o scheggiate. Grane anche in Israele, dove sembra che i veicoli BYD si siano leggermente deformati sotto il peso dei portapacchi.

La questione è davvero strana poiché si parla di problemi di differente natura verificatisi in Paesi diversi, con la produzione effettuata soltanto in Cina. Solitamente succede il contrario, con un problema comune che si espande a macchia d’olio in più Paesi. In ogni caso BYD ha risposto al Wall Street Journal dicendo sostanzialmente che si tratta di problemi legati alla logistica, non alla produzione. In particolare un dirigente BYD avrebbe detto che la questione “equivale ad andare in un ristorante di qualità e trovare il piatto scheggiato”, si è insomma parzialmente sminuita l’entità del disastro.

Sembra dunque che BYD abbia ora una nuova sfida da affrontare, controllare meglio ciò che accade con la sua logistica. Al momento è ancora presto per dire con certezza se le auto BYD soffrano effettivamente di gravi problemi costruttivi o meno, speriamo di non dovervi raccontare più storie simili nel prossimo futuro.

Su Ma-Fra, Super Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grad è uno dei più venduti di oggi.