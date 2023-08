Ora BYD fa 'paura': Atto 3 supera la Tesla Model Y nelle vendite di luglio in Svezia

Un solo dato ovviamente non può allarmare ma l'espansione incredibile di BYD è sotto gli occhi di tutti. E lo sanno bene in Svezia, dove la Atto 3, SUV dell'azienda cinese, ha saputo fare meglio della Tesla Model Y nel mese di luglio 2023, divenendo la seconda auto più venduta in assoluto.

La Tesla Model Y è stata l'auto più venduta in assoluto al mondo nel Q1 2023, ed inoltre è stata la vettura più commercializzata in Europa nei primi sei mesi di quest'anno. Numeri importanti ma la concorrenza si sta facendo sempre più aggressiva, a cominciare da BYD quella che da molti è considerata al momento l'unica vera anti Tesla.

BYD è sbarcata anche in Italia e negli scorsi giorni ha aperto uno showroom in centro a Milano, chiaro indizio di quali siano le grandi ambizioni del marchio cinese finanziato dall'oracolo americano Warren Buffett.

In Svezia ha venduto in totale 721 unità della sua Atto 3 (nota anche come Yuan Plus), il doppio della Model Y e meglio della Volkswagen ID.4, di BMW i4 e della Skoda Enyaq, stando a quanto si legge sul sito dell'associazione automobilistica Mobility Sweden.

Il primo posto assoluto è andato comunque ad una vettura a motore termico, leggasi la Volvo XC60, SUV di casa che ha battuto appunto il veicolo cinese. In favore della Atto 3 c'è il prezzo, tenendo conto che in Svezia costa circa 41.500 dollari contro i 52.400 della Model Y, il che significa quasi 11mila dollari in meno, una cifra che fa la differenza e che pare abbia convinto gli svedesi.

La BYD ATTO 3 ha un'autonomia è di 420 chilometri con ciclo WLTP, e passa dal 30 all'80 per cento in circa 30 minuti. Numeri interessanti che forse potrebbero iniziare a impensierire anche sua maestà Tesla. Del resto Elon Musk lo ha detto poco fa: “I nostri rivali saranno i cinesi” e così sembrerebbe essere realmente.