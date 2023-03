BYD, numeri da record: vendute più auto che Tesla. Ma quando arriva in Italia?

BYD continua la sua ascesa nel panorama delle auto elettriche. La casa automobilistica cinese, in cui ha investito in maniera pesante il noto miliardario americano Warren Buffet, ha registrato dei numeri davvero da record.

Stando ai dati ufficiali, l'utile di BYD è cresciuto più di cinque volte rispetto a quello del 2022, alla luce del numero record di veicoli elettrici piazzati sul mercato. Nel dettaglio l'utile netto è salito del 446%, pari a 2,4 miliardi di dollari, un numero superiore a quello che gli analisti di Bloomberg si attendevano.

I veicoli ibridi elettrici e plug-in venduti sono stati invece 1,86 milioni (la metà full electric) nel 2022, un dato superiore ai quattro anni precedenti, per una quota di mercato pari al 30 per cento di tutti i veicoli della stessa categoria venduti in Cina.

Tesla nello stesso periodo ha consegnato 1,31 milioni di veicoli elettrici, un dato che fa capire ancora di più quanto BYD sia in forte espansione. E tali numeri potrebbero crescere ulteriormente nel 2023 tenendo conto che l'azienda amplierà ulteriormente la propria offerta di auto, con l'introduzione di modelli di lusso, per il mercato premium.

I margini potrebbero comunque diminuire tenendo conto che in Cina è in corso da mesi una guerra dei prezzi che è stata scatenata proprio da Tesla con i tagli di gennaio, ma il successo dell'azienda è sotto gli occhi di tutti.

BYD sta ora intensificando anche la vendita fuori dai confini nazionali, a cominciare da Norvegia, Danimarca, Regno Unito, Thailandia e Australia. E in Italia quando arriverà BYD? Una domanda che sono molti a porsi, alla luce delle ottime vetture prodotte dall'azienda a cominciare da un'utilitaria elettrica da 8.000 euro di BYD che potrebbe letteralmente sconvolgere il mercato.

Tra l'altro, ad aumentare l'hype nei confronti della casa automobilistica, anche le recenti dichiarazioni di Charlie Munger secondo cui BYD è avanti anni luce rispetto a Tesla.