BYD non si ferma più, ecco Song L: è questo il SUV più bello sul mercato?

BYD vuole proseguire la propria espansione sul mercato dell'auto e nelle scorse ore, in quel di Shanghai, ha presentato il suo nuovo SUV Song L. Si tratta di una vettura molto interessante e soprattutto esteticamente davvero apprezzabile.

Dopo il lancio della BYD Seagull, piccola utilitaria pronta a spaccare il mercato, il colosso cinese supportato dal finanziere americano Warren Buffet, ha svelato al mondo intero l'ultimo modello della sua ampia gamma.



La Song L sarà lanciata in Cina entro la fine dell'anno 2023, ed ha tutto per diventare una delle vetture più vendute della sua categoria. Esternamente richiama molto le linee degli Sport Utility Vehicle europei, a cominciare da Porsche, che di recente ha svelato il restyling del Cayenne, e Audi, ma prende spunto anche dalla Kie EV6.

In generale siamo di fronte ad un SUV che strizza l'occhio al crossover con una coda corta in stile coupé. Molto bella la falaneria, sia anteriore, con un rimando a Peugeot, ma anche quella posteriore, con il classico led a tutta lunghezza tanto in voga in questo momento sul mercato.



Non può mancare la griglia illuminata con fari a LED già vista nella BYD Han, e nel frontale spicca un cofano sportivo “graffiante”, con un paraurti scolpito da grandi prese d'aria. A completare il tutto, lo spoiler sopra il lunotto posteriore, le minigonne laterali, e i cerchi in lega di dimensioni generose. N

Non sono stati resi noti gli interni ne tanto meno le specifiche tecniche, ma in ogni caso la BYD Song L monterà un motore elettrico singolo o doppio con una batteria Balde 800V per un'autonomia che dovrebbe essere superiore ai 500 km.

L'azienda descrive la sua ultima creatura meccanica con il nome di “B-Class Pure Electric SUV” e la stessa fa parte della serie Dynasty, prendendo il nome in prestito dalla dinastia Song che governò la Cina orientale per circa 300 anni, fra il 960 e il 1279.



Ovviamente rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli ufficiali per scoprire ancora di più su questo ennesimo modello di BYD che appare davvero ben fatto. La speranza è che l'azienda faccia quanto prima il suo ingresso nel mercato italiano: l'evento dovrebbe avvenire entro la fine dell'anno ma per ora non vi è ancora una data ufficiale.