BYD, non solo Cina: nel futuro ci sono anche l'Europa e gli Stati Uniti

La casa automobilistica cinese BYD HAN punta ad espandersi sempre di più, ed in particolare al di fuori dei confini nazionali, a cominciare dall'ingresso nel mercato del Vecchio Continente, uno fra i più redditizi al mondo.

L'azienda ha annunciato negli ultimi tempi la volontà di entrare nei mercati di vari Paesi europei come ad esempio Svezia, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo e Germania, che andrebbero ad aggiungersi alla Norvegia, nazione con cui BYD è entrata nel mercato europeo.

Dopo aver dato un'occhiata ai modelli BYD al Salone di Parigi 2022 il prossimo step sarà quello di produrre in loco le proprie auto, di conseguenza l'idea nella mente dei manager del marchio cinese è quella di produrre in Europa aprendo vari stabilimenti. “Verificheremo la possibilità – ha fatto recentemente sapere BYD a riguardo - di costruire fabbriche locali in Europa in base ai nostri progressi commerciali”. Al momento si tratta di un progetto di fatto solo sulla carta, visto che non sono stati forniti dei dettagli in merito alle mire espansionistiche di BYD, di conseguenza non è chiaro quali siano le nazioni dove il gruppo cinese intende installare le proprie fabbriche per iniziare a produrre i veicoli, ne tanto meno le tempistiche di questo interessante progetto.

Si tratta comunque di una missione non semplice anche perchè BYD dovrà riuscire a convincere i clienti al di fuori della Cina di essere un marchio a livello mondiale, e quindi pronto a scontrarsi prima di tutto con le aziende europee, a cominciare dalle big tedesche come Mercedes, Audi, BMW e via discorrendo. Ma i progetti per il futuro, alquanto ambiziosi, dei cinesi, non si esauriscono al Vecchio Continente visto che, stando ad altre voci di corridoio, il marchio starebbe pensando anche ad un altro grande mercato mondiale dell'auto come quello degli Stati Uniti, nazione popolata da circa 330milioni di persone. In questo caso, però, sembrerebbe che BYD vorrebbe dare vita ad una fabbrica per produrre le batterie, con l'obiettivo di beneficiare degli incentivi previsti dall’Inflation Reduction Act, una misura emanata dall'amministrazione Biden e che sta attirando diversi produttori del settore automotive ad investire oltre oceano.