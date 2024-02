BYD, la nave cargo con 7.000 auto è sbarcata in Europa: è iniziata la rivoluzione

E' sbarcata ieri mattina presso il porto di Vlissingen nei Paesi Bassi la Explorer No. 1, la nave cargo del colosso di auto BYD, reduce da un 2023 in cui ha venduto ben 3 milioni di auto in numerosi Paesi del mondo.

Si potrebbe dire che è iniziata la rivoluzione, visto che a memoria, non ricordiamo alcun'altra azienda automobilistica che si è costruita le proprie nave cargo per trasportare le proprie auto (ma magari ci sbagliamo).

Varata lo scorso 11 gennaio, la nave cargo di BYD, può trasportare fino a 7.000 auto e nelle scorse ore ha messo piede in Europa, scaricando le sue vetture elettriche e ibride. Le auto sono state scaricate presso il terminal CLdN, l'ex Cobelfret a Vlissingen-Oost, per un colpo d'occhio a dir poco impressionante, un vasto “parcheggio” di vetture nuove di zecca, pronte ad essere consegnate ai vari concessionari d'Europa.

Partita tre settimane fa da Shenzhen, la Explorer No. 1 di Byd ha navigato passando da Singapore, India e Sud Africa fino a Vlissingen-Oost, dove è arrivata ieri mattina con qualche ora di ritardo. In seguito la stessa Explorer, lunga 200 metri e larga 38, è partita per Bremerhaven, nel nord della Germania, altro porto dove verranno smistate le auto del marchio.

BYD, che nell'ultimo trimestre del 2023 ha superato Tesla in quanto a vendita di elettriche, intende conquistare l'Europa dopo aver avuto la meglio in patria, nel gigante asiatico, e l'idea di costruirsi una nave cargo (ne arriveranno altre nei prossimi anni sempre by BYD), rientra proprio in questa strategia, un chiaro messaggio alla concorrenza di quali siano i piani del colosso cinese.

“Il successo del lancio di EXPLORER NO.1 segna un passo fondamentale per BYD nell’espansione dei mercati esteri. In linea con il suo spirito collaborativo, la società prevede non solo di utilizzare queste navi ro-ro per le proprie operazioni, ma anche di impegnarsi in partnership aperte, dando vita a una nuova epoca per le case automobilistiche cinesi a livello internazionale”, così ha spiegato Wang Junbao, Direttore generale della BYD Corporate Division.