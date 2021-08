BYD sta per lanciare un brand premium? Il produttore cinese potrebbe mirare ad Europa e US

In base a recentissimi report provenienti dall'Estremo Oriente, pare che il produttore cinese di veicoli BYD stia per lanciare un nuovo brand tramite il quale commercializzare modelli premium completamente elettrici entro pochi anni.

Secondo clc.con (articolo tradotto da CnEVPost e Moneyball) la presentazione ufficiale della strategia dovrebbe avvenire entro i primissimi mesi del 2023, e rappresenterebbe una mossa davvero importante per una compagnia che nel territorio interno sta già ottenendo numeri di vendita davvero buoni.

Innanzitutto il marchio nascente partirebbe da un modello top di gamma dal costo di oltre 100.000 euro. Probabilmente si tratterà di una grossa berlina o di un SUV a zero emissioni che, in base alle informazioni diffuse sotto forma di rumor da altre testate, potrebbe mostrarsi giù per la fine del 2022.



Purtroppo ora come ora non siamo in grado di confermare o di smentire le voci di corridoio, per cui non possiamo fare altro che attendere aggiornamenti ufficiali sulla questione. Nel frattempo però altri report delineano uno stato di salute eccellente per BYD, data la stima di circa 600.000 esemplari plug-in da consegnare nell'anno solare in corso. Non sarà facile tagliare tale traguardo viste le ultime cifre, ma il mezzo milione di unità annuali è assolutamente alla portata. Per il 2022 invece si prospetta la costruzione di quasi 1,5 milioni di macchine plug-in a batteria.



Stiamo parlando di numeri fenomenali in grado di impensierire anche il leader globale del settore. Tesla infatti, nonostante una domanda straordinaria, non riesce a stare dietro agli obbiettivi prefissati a causa di mancanze nella catena di forniture. In molti casi per la consegna delle vetture del brand californiano bisogna aspettare fino ad aprile del 2022, ma questo problema potrebbe coinvolgere anche BYD.



Adesso però, prima di lasciarvi alle vostre faccende, vogliamo menzionare una notizia potenzialmente eccitante per molti appassionati di motori: Lotus ha appena annunciato quattro elettriche, e il SUV arriverà nel 2022.