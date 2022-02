BYD lancia la Yuan Plus con piattaforma 3.0: è pronta per l'Europa

Anche se in Europa è poco conosciuto, BYD è uno dei più grandi produttori mondiali di auto elettriche, non a caso proprio BYD è stato scelto da Toyota come partner per la propria transizione green. Ebbene il brand asiatico ha appena lanciato in Cina la nuova BYD Yuan Plus, crossover elettrico particolarmente interessante.

La vettura è stata avvistata per la prima volta nell'agosto 2021 ed è basata sulla nuova piattaforma 3.0 di BYD. È il secondo modello a vantare questo pianale futuristico dopo la BYD Dolphin e possiamo immaginare che vada a sostituire l'originale BYD Yuan. Ma andiamo subito a scoprire le sue caratteristiche tecniche principali.

Alimentata da una batteria BYD Blade Battery con chimica LFP (litio-ferro-fosfato, la stessa chimica scelta da Elon Musk per le sue Tesla Model 3 Standard Range costruite in Cina), è disponibile in due tagli: 49,92 kWh e 60,48 kWh. La prima variante costa al cambio circa 19.000 euro, la seconda invece sale a circa 22.000 euro, prezzi a dir poco incredibili vista la grandezza di queste batterie - con la variante da 60 kWh che conviene decisamente di più rispetto alla base, lo scarto di prezzo è irrisorio. La potenza di entrambe le varianti è di 150 kW con 310 Nm di coppia. L'autonomia raggiunge i 320 km con 49 kWh, 420 km con 60 kWh.

Perché si tratta di un modello chiave? Perché BYD vorrebbe venderlo in tutto il mondo, non solo in Cina. È già stata confermata la commercializzazione in Australia, con preordini disponibili dal 19 febbraio 2022, e a Singapore. In Australia l'auto si chiamerà ATTO 3 e verrà venduta con 7 anni di garanzia e altri 7 anni aggiuntivi per la batteria (o 160.000 km), con connettore CCS Combo 2, significa che la stessa identica variante potrebbe arrivare anche in Europa...