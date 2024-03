BYD, l'incredibile autonomia del nuovo motore ibrido: garantirà 2.000 km

Dopo aver abbassato il prezzo della sua Seagull a meno di 9.000 euro, BYD non intende affatto fermarsi, e continua a guardare al futuro prossimo con l'obiettivo di immettere sul mercato auto sempre più efficienti e nel contempo, sbaragliare la concorrenza.

BYD sta in particolare lavorando sui veicoli elettrici a basso costo (come appunto la sopracitata Seagull), e per la prima volta ha introdotto l'anno scorso sul mercato un modello DM-i con un prezzo inferiore ai 13.900 dollari, al cambio circa 12.700 euro.

Obiettivo dichiarato, distruggere le aziende che vendono ancora auto a combustione interna, diffondendo sempre di più le auto elettriche, che vanno per la maggiore in Cina. Ma non finisce qui perchè con la piattaforma DM-i aggiornata alla versione 4.0 si ridurranno i costi del 20%, e di riflesso anche i prezzi delle vetture. Nel contempo si potranno produrre auto PHEV, quindi plug-in hybrid, fino all'incredibile percorrenza di ben 2.000 chilometri fra batteria e pieno di carburante. Di fatto si produrranno auto che verranno “ricaricate” raramente vista la loro percorrenza, e che secondo BYD aiuteranno a far finire nel dimenticatoio definitivamente le vetture alimentate solo a benzina o diesel.

Obiettivo, sottrarre ulteriore quota al mercato termico nel giro dei prossimi tre anni e vedendo i numeri del 2023, più di 3 milioni di auto fra elettriche e ibride prodotte da BYD, non c'è che da fidarsi dei proclami del colosso del gigante asiatico.

Il prossimo step di BYD sarà quello di conquistare quote di mercato in Europa, e con l'apertura di una fabbrica di produzione in Ungheria sarà sicuramente più facile convincere i cittadini del Vecchio Continente. La casa automobilistica di Shenzhen ha spiegato di voler diventare di fatto un'azienda europea con l'apertura dello stabilimento magiaro, e nel corso dell'anno da poco iniziato siamo pressochè certi che il suo market share dalle nostre parti aumenterà sensibilmente.

L'unico problema può essere rappresentato dai dazi che l'Ue starebbe preparando per colpire appunto le aziende cinesi, ma costruendo auto in Ungheria BYD potrà continuare a dormire sonni tranquilli.

Su 2 Adesivi Originali 3M Dual Lock, Adesivo Originale 3M Trasparen è uno dei più venduti di oggi.