BYD Han non sorprendenel test dell'alce: Mercedes e BMW sono ancora lontane

BYD sta cercando di distinguersi con la sua berlina Han. Nei test di slalom sembra tuttavia che il veicolo abbia delle difficoltà. Il tester di questo video la descrive come "selvaggia" e arriva addirittura a paragonarla a un'auto Scalextric a causa della sensibilità dell'acceleratore.

La velocità eccezionale richiede un controllo altrettanto eccezionale. Ci sono segnali che la Byd Han, che intanto sta battendo ogni record di vendita, potrebbe avere grane da risolvere in questo senso, come suggeriscono i risultati dei test di agilità condotti da km77.com, che mettono alla prova le capacità di manovra dell'auto.

Anche nel temutissimo test dell'alce, noto per mettere alla prova le capacità di manovra delle auto, la BYD Han non riesce a raggiungere la velocità di ingresso di riferimento di 77 km/h. L'auto soffre di sottosterzo, colpisce alcuni coni e non riesce a completare nemmeno il terzo set del percorso.

Questo risultati deludenti sono una indicazione altrettanto negativa per i possibili acquirenti. A titolo di confronto, anche se la Mercedes EQE 350, con la quale abbiamo passato due settimane, non è riuscita a superare la velocità di riferimento di 77 km/h, è riuscita a completare il percorso a una velocità rispettabile di 74 km/h ed è stata anche più veloce e prevedibile durante lo slalom.

I tester di km77.com concludono che la BYD Han non può essere considerata una berlina sportiva, ma si distingue per la potenza e il lusso. Tuttavia, sembra che siano necessari miglioramenti nelle dinamiche del telaio dell'auto.