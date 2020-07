BYD Han, la berlina elettrica che sfida la Tesla Model 3 debutta in Cina

Nel futuro dell'auto elettrica la Cina sarà sempre più protagonista, non solo per il grande know-how sulle componenti, ma anche con l'arrivo di brand cinesi nei mercati occidentali. Prendiamo ad esempio la BYD, poco conosciuta in Italia ma secondo produttore di auto elettriche al mondo (al primo posto fino al sorpasso di Tesla del 2019).

Il 12 luglio sono partite in Cina le vendite della nuova BYD Han, berlina che si propone come alternativa alla Tesla Model 3 e che verrà proposta in futuro anche in Europa. La Han sarà la prima auto ad essere equipaggiata con la BYD Blade Battery, una batteria ultrasottile di tipo LFP (litio-ferro-fosfato) che promette pochissimo spazio occupato e maggiore sicurezza, essendo chimicamente meno soggetta ad incendiarsi rispetto alle batterie al litio.

La gamma comprende tre varianti elettriche: due a trazione anteriore, con batterie da 65 e 77 kWh, e una versione da 77 kWh a trazione integrale. La versione entry level è un ibrido plug-in con autonomia di 80 km in modalità completamente elettrica. L'autonomia garantita dalla nuova Blade Battery è degna di Tesla, con 605 km NEDC nella versione 77 KWh a trazione anteriore. La Han più performante, a trazione integrale, è capace di uno 0-100 km/h in soli 3,9 secondi, rendendola l'auto cinese “più scattante” disponibile sul mercato.

Battezzata come una delle più note dinastie cinesi, la Han è uno dei primi veicoli cinesi progettati per soddisfare contemporaneamente le esigenze del mercato interno ed europeo nel segmento D. Dal lancio possiamo dedurre l'arma principale di BYD, il prezzo: in Cina si parte dai 27.000 € della plug-in ibrida fino ad arrivare ai 35.000 € della AWD. La cifra richiesta in Europa sarà sicuramente più alta, ma presumibilmente inferiore rispetto ai 49.500 € necessari per la Tesla Model 3 Standard Range.