BYD, nuovo guanto di sfida a Tesla: punta ad aprire una gigafactory in Messico

BYD vuole stabilirsi in Messico con la costruzione di una fabbrica. Tale mossa non solo consoliderebbe la sua presenza in Messico ma costituirebbe anche una solida base per l'ingresso nel mercato statunitense, andando in concorrenza con Tesla che ha in programma la sua Gigafactory messicana per il 2030.

Zhou Zou, country manager di BYD Mexico, ha dichiarato che l'azienda sta attualmente valutando la possibilità di aprire uno stabilimento nel paese sud americano, orientato principalmente verso l'esportazione verso gli Stati Uniti. Tale iniziativa rientra in un più ampio studio di fattibilità, aggiungendosi alle strutture produttive già presenti in Brasile, Ungheria e Tailandia. BYD ha già raggiunto il record di vendite superiore a 3 milioni di auto nel 2023, che ha comportato un sorpasso netto nei confronti di Tesla in Cina. Adesso il marchio cinese mira a espandersi in America Latina, Europa e Asia.

L'idea di un impianto in Messico rappresenta una mossa strategica per BYD, con Nuevo Leon e la penisola dello Yucatan identificati come potenziali siti di produzione. Questa iniziativa non solo rafforzerebbe la presenza di BYD in Messico e America Latina, ma potrebbe anche rappresentare un punto di ingresso chiave nel mercato statunitense, caratterizzato da una domanda incerta ma in crescita per i veicoli elettrici.

Attualmente, le tariffe del 27,5% sulle auto di fabbricazione cinese, imposta dal governo di Washington, rappresentano una barriera per BYD negli Stati Uniti. Tuttavia, le auto prodotte in Messico non sarebbero soggette alle stesse tariffe, offrendo un vantaggio competitivo. Ciò potrebbe posizionare BYD in una posizione di forza nel confronto con i giganti automobilistici americani come Ford, General Motors e Toyota.

La potenziale apertura di uno stabilimento in Messico da parte di BYD è stata accolta con attenzione dagli osservatori dell'industria automobilistica, con Elon Musk che ha espresso preoccupazioni riguardo alla competizione con case automobilistiche cinesi senza restrizioni commerciali o forti incentivi pubblici. Inoltre, l'espansione dell'industria automobilistica nel Messico evidenzia il crescente ruolo del paese come centro di produzione di veicoli elettrici nell'emisfero occidentale. Questo trend coinvolge numerosi attori, tra cui Kia, BMW, Stellantis, General Motors e Ford, tutti intenti a sfruttare i vantaggi offerti dalla manodopera e dai costi di produzione inferiori.