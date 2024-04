BYD, entro il 2024 le batterie Blade di seconda generazione: fino a 1.000 km di range CLTC

Sui vantaggi offerti dai motori elettrici c’è davvero poco da dire: sono compatti, silenziosi, potenti e scaricano subito tutta la loro coppia. Sulle batterie c’è invece ancora parecchio lavoro da fare, BYD in particolare sta lavorando a una Battery Blade da 1.000 km di autonomia CLTC.

Sappiamo cosa pensano molti utenti di queste autonomie iperboliche annunciate da questo o quel brand, tuttavia la verità dei fatti è che l’industria si sta davvero avviando verso autonomie a quattro cifre, con una società cinese che ha già creato celle da 720 Wh/kg. Con tali densità, con gli ingombri attuali si potrebbe - potenzialmente - arrivare anche a 2.000 km con un pacco batterie, abbiamo però già detto che l’industria non sta lavorando per questo ma per ridurre peso e dimensioni di batterie da 400-500-600 km. Le suddette celle della Tailan New Energy sono a stato solido e ci vorrà ancora del tempo per averle su modelli di serie, nel frattempo BYD è pronta a lanciare le sue Battery Blade di seconda generazione.

Le Battery Blade originali sono state lanciate nel 2020 e, in un certo qual modo, hanno rivoluzionato l’industria per la loro tecnologia all’avanguardia. Del resto se non ci riusciva BYD, che produce batterie da quasi 30 anni... Parliamo di batterie in grado di contenere 140 Wh di energia ogni kg, cifra che negli anni è diventata 150 Wh/kg. Ora, con la seconda generazione messa a punto dalla sussidiaria di BYD FinDreams, il colosso cinese punta ai 190 Wh/kg.

Wang Chuanfu, BYD Chairman, ha assicurato che queste nuove batterie saranno più compatte e leggere, mantenendo tuttavia la stessa autonomia delle precedenti. Secondo Fast Technology, queste nuove batterie potrebbero puntare ai 1.000 km CLTC, lo standard cinese che è un po’ più permissivo di quello europeo. Con il WLTP potremmo essere attorno ai 700-800 km, comunque una quota di tutto rilievo. Pur essendo lontani dai numeri delle batterie allo stato solido, la nuova Blade Battery di BYD sarebbe in ogni caso la batteria LFP più densa del mercato. Sarebbe estremamente interessante vedere una di queste batterie montate su una Tesla Model 3 a trazione posteriore, che già oggi utilizza batterie LFP ed è super efficiente...

Non ha batterie LFP, invece, la Tesla Model 3 Long Range 2024 che abbiamo provato, ancora salda alle batterie NMC.

