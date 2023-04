BYD Dolphin e Seal in Europa: consegne entro la fine del 2023

Continua senza sosta l'attacco diretto dei marchi cinesi alla mobilità elettrica europea: BYD ha appena annunciato che le sue Dolphin e Seal arriveranno in Europa.

Si tratta di un annuncio molto importante che segue il lancio del SUV compatto BYD Atto 3, della berlina Han e del SUV Full Size Tang nel nostro vecchio continente. La Dolphin e la Seal sono vetture della serie Ocean di BYD ed entrambe sono costruite sulla piattaforma BYD e-Platform 3.0, la stessa presente alla base della Atto 3 che può sfruttare le famose batterie Blade del marchio cinese - che usano una chimica LFP in configurazione a 800 V.

La BYD Doplhin europea sarà disponibile con un pacco batterie da 60 kWh con tecnologia CTP, il motore invece sarà anteriore da 150 kW/201 CV, un modello che dovrebbe garantire fino a 427 km di autonomia. Secondo BYD la prevendita della Doplhin inizierà in Europa già nel mese di giugno 2023, mentre le prime consegne dovrebbero avvenire nell'ultimo trimestre dell'anno.

Più "complessa" la BYD Seal, che infatti offre un pacco batteria da 82 kWh con trazione posteriore oppure AWD. Il modello RWD vanta 230 kW/308 CV di potenza e fino a 570 km di autonomia, mentre la variante AWD dovrebbe avere 390 kW/523 CV con 520 km di autonomia. La ricarica dal 30% all'80% dovrebbe avvenire in appena 26 minuti per la Seal, 29 minuti per la Dolphin, grazie a un charger da 150 kW in DC, 11 kW in AC; si tratta dunque di caratteristiche davvero molto interessanti, non vediamo l'ora di scoprire i prezzi - che potrebbero essere compresi fra i 30.000 e i 38.000 euro per la Dolphin.