BYD dichiara ufficialmente guerra a Tesla: taglio di prezzi in Germania

a Cina dichiara guerra all'occidente? Che strano! Non lo avremmo mai detto! Certo direte voi, non che gli asiatici siano pronti a sfondare le frontiere con carri armati o fucili alla mano, ma da un punto di vista commerciale ormai è un dato di fatto.

La Cina è attualmente sotto il controllo dell'Unione Europea per via di alcune "mosse" anti mercato, secondo le quali lo stato con capitale Pechino finanzierebbe direttamente i cali di prezzo delle vetture elettriche per renderle più competitive in occidente. Se così fosse, il mercato sarebbe manipolato e potremmo tranquillamente dire addio a BYD e a tutti i suoi buoni propositi di espansione in occidente.

Ebbene, questa mossa al ribasso pare stia iniziando: BYD ha recentemente annunciato significativi tagli dei prezzi per i suoi modelli in Germania, riducendo i costi fino al 15%. Dopo aver sorpassato Tesla nelle vendite di veicoli elettrici negli ultimi tre mesi del 2023, BYD ora mira a espandere la sua influenza nei mercati chiave, con uno sguardo particolare all'Europa.

In particolare, stiamo parlando di riduzioni di prezzo sui modelli più popolari, tra cui l'Atto 3, in vendita in Europa dal settembre 2022 con un prezzo di partenza di 38.000 euro e che, secondo alcuni analisti, vedrebbe ridursi di prezzo del 15% nei prossimi mesi. Questa strategia competitiva mette BYD direttamente in concorrenza con i principali attori del settore, come Volkswagen, BMW e Porsche.

Il modello Atto 3 di BYD, alimentato da una batteria Blade da 60,48 kWh, offre un'autonomia WLTP di 420 km, competendo direttamente con modelli come la Volkswagen ID.4 e la Tesla Model Y in Europa. Questo importante aggiornamento dei prezzi arriva in un momento in cui anche altri produttori, tra cui Volkswagen, cercano di mantenere la competitività riducendo i prezzi dei loro veicoli elettrici, ma in modo sostenibile. Il problema emerge quando i cali di prezzo non seguono logiche di sostenibilità dei conti, ma sono dei veri e propri finanziamenti di stato volti ad abbattere le perdite di un prezzo fuori mercato in partenza (nemmeno l'Unione Sovietica con Lambda faceva così per intenderci).

Tuttavia, questa mossa audace, come accennato in apertura, di BYD potrebbe innescare reazioni nell'Unione Europea, con alcune preoccupazioni che possano emergere sulle tariffe per proteggere i produttori locali. Nonostante ciò, BYD sembra determinata a sfidare il panorama automobilistico europeo, puntando a diventare una forza dominante nel settore dei veicoli elettrici.

Il successo di BYD sul mercato, inoltre, non si limita alla gamma di veicoli a prezzi accessibili; la casa automobilistica cinese sta espandendo la sua presenza in segmenti di lusso con la nuova berlina U7 da 1.000 CV.