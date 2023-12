BYD nel cuore del 'nemico': ufficiale la creazione di una fabbrica in Europa, ecco dove

Qualche tempo fa vi avevamo parlato dei piani di BYD per il mercato occidentale, che prevede, fra le altre cose, la realizzazione di navi cargo per velocizzare i processi di esportazione dalla Cina. Il prossimo passo è la costruzione di uno stabilimento sul territorio europeo per consolidarsi ulteriormente sul mercato.

Nonostante i tentativi della Francia di convincere BYD a stabilirsi sul proprio territorio, l'Ungheria è stata scelta per diverse ragioni. Prima di tutto perché il marchio cinese vede l'Ungheria come un "hub dei trasporti nel mondo" grazie alla sua ricca storia nel settore automobilistico, che ha contribuito a generare un importante know how negli anni. In seconda battuta, l''Ungheria possiede un'infrastruttura già matura e una base industriale più che consolidata.

L'impianto verrà realizzato presso la città di Szeged, nel sud del paese. Sarà il primissimo impianto di una marchio cinese in Europa, a testimonianza di quanto BYD sia riuscita nel tempo ad avere sufficiente potere economico (e politico) per imporsi anche come nuovo polo produttivo nel vecchio continente.

Ma non solo L'Ungheria, parallelamente alla sua espansione in Europa, BYD sta completando la costruzione di impianti anche in Tailandia e Uzbekistan, con piani per aprire ulteriori siti produttivi anche in Brasile entro la fine del decennio.

Un altro passo importante per BYD, nel tentativo di scalzare la concorrenza, è la realizzazione di un mini suv elettrico dal prezzo non superiore ai 25.000 euro.