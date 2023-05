Elon Musk rideva di BYD: oggi è un avversario pericoloso

Negli ultimi tempi abbiamo capito che Elon Musk non teme l’Europa ma piuttosto i costruttori cinesi come potenziali rivali per il marchio Tesla, e dal 2019, anno in cui Tesla ha aperto la Gigafactory Shangai, il rispetto e l’ammirazione per questo paese è cresciuto ulteriormente, ma qualche anno fa le idee di Mr. Musk erano ben diverse.

Infatti, se di recente il CEO di Tesla aveva affermato che “Sono quelli che lavorano di più e nel modo più intelligente. Ed è per questo che se devo fare un’ipotesi, probabilmente qualche marchio cinese sarà il rivale più vicino a Tesla”, con un chiaro riferimento a brand del calibro di BYD, Nio e XPeng, allo stesso tempo non bisogna dimenticare le affermazioni di un decennio fa.

Nel 2011, durante un’intervista ai microfoni di Bloomberg, ad Elon Musk è stato chiesto se BYD poteva diventare un competitor di Tesla, e dopo un’intensa risata, con fare da spaccone, il CEO rispose “Avete visto le loro auto?”, aggiungendo che il costruttore cinese non poteva assolutamente competere con il brand di Palo Alto.

Ebbene, in dieci anni cambiano tante cose, e ovviamente anche il modo di guardare i propri avversari: un utente di Twitter ha ripescato il video dell’intervista, ma Elon ha risposto prontamente con un commento in cui ha specificato che si trattava di un vecchio filmato, e che effettivamente ad oggi BYD è diventata estremamente competitiva. Dunque Elon Musk non ride più del costruttore cinese, che ha chiuso un 2022 da record superando anche Tesla con ricavi del 400%.