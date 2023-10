BYD, come fa a guadagnare così tanti soldi per ogni auto venduta?

Sulle auto elettriche di fattura cinese è di recente scoppiata una bufera vista una nuova indagine dell’Unione Europea, intenta a far chiarezza sugli aiuti statali. BYD sembra essere uno dei pochi marchi asiatici a realizzare un grande profitto sulle auto vendute ma come fa?

In un recente articolo abbiamo visto come NIO avesse perso 33.000 euro ogni elettrica venduta nello scorso Q2 2023, ma che nonostante questo avesse comunque qualcuno a guardarle le spalle sul fronte finanziario. BYD non perde denaro a ogni macchina che vende, anzi, guadagna 1.360 euro per unità. Nel terzo trimestre del 2023 il profitto del marchio è persino aumentato di 2.700 yuan, circa 350 euro, su questo fronte la società cinese è dunque molto più brava di Tesla, che per abbassare i prezzi sta facendo sempre meno profitti. Ma come riesce BYD a fare questi numeri?

Il segreto sembra essere l’economia di scala: poiché il marchio produce e vende un’enormità di vetture, il profitto medio per ogni auto aumenta. Nel Q3 2023 BYD ha venduto in totale 822.000 vetture di diversa alimentazione (non tutte elettriche chiaramente, altrimenti sarebbe il primo produttore al mondo, primato che appartiene ancora a Tesla), in crescita del 17,4% rispetto al Q2 2023: un salto enorme in soli 3 mesi. Altro segreto di questo successo è l’internalizzazione di quasi tutta la catena di approvvigionamento, una filosofia condivisa con la stessa Tesla: più elementi si producono in-house, più si ha controllo sui costi. Ultimo punto a favore di BYD: il prezzo medio del carbonato di litio è sceso del 5,5% nel corso del terzo trimestre di quest’anno. Visto l’alto numero di vetture prodotte dal colosso, questo calo ha comunque aiutato ad aumentare i profitti. BYD prevede dunque di realizzare un utile netto nel Q3 di 1,42 miliardi di euro, un aumento del 100% rispetto al Q3 2022 e del 69% sul Q2 2023. Numeri davvero impressionanti da parte di BYD, una delle poche realtà cinesi che può contare su una stabilità finanziaria enorme.