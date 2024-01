BYD, chi ti ferma più? Varata la nave dell'azienda: può trasportare 7.000 auto

I cinesi di BYD sono entrati nella storia nel 2023 producendo 3 milioni di vetture green fra full electric e hybrid. L'azienda ha superato Tesla nell'ultimo trimestre dello scorso anno in quanto a numero di elettriche prodotte, e anche se gli americani restano i leader mondiali nel campo, la compagine del gigante asiatico fa paura.

Del resto Elon Musk l'aveva detto circa un anno fa: “I rivali di Tesla? Solo la Cina” e vedendo la nave varata lo scorso 9 gennaio non si può che dargli ragione. BYD, vista la carenza di navi in Cina che trasportano auto e in generale merce, ha deciso di farsi da se la propria nave cargo, leggasi l'Explorer NO.1 (la trovate qui sopra nella foto presa dalla pagina Facebook Made in China), che per la prima volta ha solcato i mari due giorni fa.

Si tratta di un'imbarcazione costruita presso la CIMC Raffles Shandong Longkou che misura ben 199,5 metri di lunghezza, quasi quanto due campi da calcio, e che può trasportare fino a 7.000 auto.

Inoltre utilizza un carburante piuttosto green, leggasi gas naturale liquefatto pulito ed ecologico, per alimentare i suoi enormi motori. L'obiettivo di BYD è ovviamente quello di puntare ai mercati internazionali e con le sue imbarcazioni di proprietà trasporterà più agevolmente le proprie auto in Europa e negli altri continenti.

Del resto l'unico modo per trasportare auto in larga scala è attraverso mari e oceani, di conseguenza i cinesi hanno ben pensato di realizzare qualcosa di unico, costruendosi una “barchetta” in casa. BYD ha in cantiere ben 8 navi con un costo stimato di circa 686 milioni di dollari, di conseguenza nei prossimi anni ne vedremo navigare altre sette.

Dove vuole arrivare l'azienda nel 2024? C'è il serio “rischio” che possa superare Tesla in quanto a produzione di auto elettriche; l'azienda americana nel 2023 ha toccato quota 1,8 milioni di full electric prodotte contro le 1,6 di BYD, un margine minimo quindi, che vista la capacità di fuoco della casa automobilistica di Shenzhen potrebbe essere colmato nei prossimi mesi.

E con la crisi delle spedizioni in Cina che imperversa, BYD avrà un'arma in più per distaccarsi ulteriormente dalla concorrenza.