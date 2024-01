BYD, capo design spaventa concorrenza: 'Abbiamo risorse economiche quasi illimitate'

C'è un'azienda automobilistica cinese che è sulla bocca di tutti negli ultimi giorni, ed è BYD. Nel 2023 ha venduto più di 3 milioni di auto in tutto il mondo, e nell'ultimo trimestre ha saputo superare Tesla in quanto a produzione di auto elettriche.

Obiettivo, scalare la gerarchia mondiale delle case automobilistiche, e negli scorsi giorni BYD ha annunciato un taglio di prezzi, dichiarando di fatto guerra a Tesla. La casa automobilistica cinese ha saputo conquistare il mercato interno con auto appartenenti a vari segmenti, sia low cost che premium, e nel contempo si sta facendo strada lentamente anche nel Vecchio Continente.

Obiettivo, riuscire ad entrare entro la fine del decennio nella top 10 delle grandi aziende automobilistiche mondiali, e sentendo le parole di Wolfgang Egger, a capo del design di BYD, nulla è da lasciare al caso: «In BYD - dice Egger parlando con i microfoni de IlSole24Ore – ho trovato più libertà di azione come designer e un processo decisionale veloce su pochi livelli. Ma anche risorse economiche quasi illimitate verso il ruolo di design, considerato un asset strategico fondamentale».

E ancora: «Il design in BYD si spinge oltre i classici confini della definizione di forme interne ed esterne ma si spinge fino allo sviluppo dell’interfaccia utente digitale». Egger è un grande designer tedesco, ex Audi ed ex Alfa Romeo, e dalla sua penna è uscita ad esempio la splendida Alfa Romeo 8C Competizione, considerata fra le auto del Biscione più belle di sempre.

Oggi detta la linea in quel di BYD e nei suoi tre marchi satellite, leggasi Yangwang, Denza e FangCheng Bao. In BYD ci lavorano un totale di 90mila persone che hanno prodotto circa 28mila brevetti, e ciò fa capire le potenzialità di questo marchio che nel 2024 dovrebbe regalare grandi sorprese come spiega Egger.

Già dal salone di Pechino in programma il prossimo aprile, verranno mostrate un sacco di novità e soprattutto un nuovo corso stilistico: non vediamo l'ora di vedere il risultato.