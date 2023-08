La nuova BYD Atto 3 affronta il test dell'alce: esame superato?

Torniamo a parlare di uno dei test più temuti dalle auto di nuova uscita: il test dell’alce, diventato famoso sul web soprattutto per le prove di km77.com. I ragazzi del portale hanno messo sotto torchio questa volta una nuova BYD Atto 3.

Come ormai saprete, BYD ha debuttato ufficialmente in Italia, abbiamo anche guidato la BYD Atto 3 nelle Langhe, ma come se l’è cavata con il test dell’alce la vettura cinese?

La versione utilizzata per il test è stata una Atto 3 con batteria LFP da 60,5 kWh (cosa differenzia una batteria LFP da una NMC?), motore elettrico da 150 kW, cerchi da 18” con gomme Continental EcoContact 6Q 235/50 R18 XL 101V. Ebbene stando ai risultato di km77.com l’auto è stata in grado di superare ottimamente il test. L’Atto 3 non ha toccato alcun cono, inoltre ha affrontato la parte iniziale a 71 km/h, la parte centrale a 61 km/h e la parte finale a 47 km/h.

Non è una velocità record, è vero, ma è comunque buona per un SUV urbano come la Atto 3. Ricordiamo che al top della classifica ci sono le Tesla Model 3 e Model Y Long Range AWD con 83 km/h, con la Top 5 che continua con la Hyundai IONIQ 5 e la Tesla Model S Plaid a 82 km/h, la BMW i3s con 79 km/h.