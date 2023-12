BYD apre una fabbrica in Messico e 'provoca' Tesla

Il USA la commercializzazione di auto elettriche del marchio cinese BYD è ancora incerto, tuttavia la compagnia sta cercando di "accerchiare" gli Stati Uniti attraverso una serrata concorrenza in Messico, dove la rivale della Tesla Model 3, BYD Seal, viene proposta ad un prezzo competitivo.

BYD Seal in Messico parte da 778.800 pesos (circa 41.500 euro) per la versione entry-level a trazione posteriore. Questo modello offre un motore da 150 kW, una batteria da 61,44 kWh e un'autonomia di 460 km secondo il ciclo WLTP.

La versione a trazione integrale invece è disponibile al prezzo di 888.800 pesos (circa 48.200 euro) con due motori elettrici da 390 kW, una batteria più grande da 82,56 kWh e un'autonomia di 520 km. In confronto, la Tesla Model 3 in Messico risulta più costosa della BYD Seal, con un prezzo consigliato di 881.900 pesos (circa 46.800 euro).

Attualmente, BYD non vende le sue auto negli Stati Uniti, ma ha già dei piani futuri e sta considerando la costruzione di una fabbrica in Messico, esattamente come Tesla farà con la sua Gigafactory che sarà pronta nei prossimi anni. Una simile mossa potrebbe aggirare le alte tariffe imposte alle auto cinese negli Stati Uniti che, ad oggi, ammontano al 27.5%.

Dal momento che le richieste di esportazione stanno raggiungendo cifre record, BYD ha costruito ben 8 navi cargo di sua proprietà per accelerare il processo logistico.