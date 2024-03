BYD abbassa il prezzo della Seal: l'anti Tesla Model 3 si prende a meno di 30.000 euro

BYD, il grande colosso cinese specializzato in auto elettriche (ed elettrificate), è più aggressivo che mai: ha appena abbassato il prezzo della berlina Seal per renderlo compatibile con gli incentivi italiani.

Il taglio arriva “da lontano”, ovvero dalla Cina, dove adesso l’accattivante berlina elettrica costa 179.800 yuan, circa 23.000 euro al cambio. Certo un prezzo che noi europei possiamo soltanto sognare, la Seal costa infatti in Italia 43.600 euro. Teoricamente un prezzo simile porterebbe la vettura al di fuori degli incentivi italiani (ricordiamo che il tetto IVA inclusa è 42.700 euro), la società specifica però sul suo sito che in questo totale ci sono già IVA e messa su strada. Grazie all’Ecobonus, con tutti i requisiti in ordine, è possibile avere uno sconto fino a 13.750 euro, la BYD Seal si potrebbe dunque prendere a poco meno di 30.000 euro.

Il prezzo si intende per la variante Design con cerchi da 19 pollici, interni Tahitian Blue o Black, esterni in Ice Blue, Polar White, Atlantis Grey e Space Black. Le colorazioni Shadow Green e Indigo Grey hanno un costo di 1.000 euro, dunque portano l’auto al di fuori dell’incentivo. Fuori dall’Ecobonus anche la versione Excellence AWD, che di partenza ha un prezzo di 49.390 euro.

A proposito di prezzi in discesa, nella giornata di ieri 25 marzo Hyundai ha tagliato il prezzo della sua KONA Electric da 217 CV e 510 km di autonomia. Sembra dunque tornata la battaglia dei prezzi tra produttori, il tutto mentre Tesla si è vista costretta ad aumentare il prezzo della Model Y.

