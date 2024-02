BYD abbassa i prezzi in Italia: Dolphin a meno di 20.000 euro con il nuovo Ecobonus

Incentivi statali o meno, oramai la guerra dei prezzi iniziata da Tesla in campo elettrico impazza senza freni e anche BYD ha deciso di aggiornare i listini - con alcune ottime sorprese.

A proposito di sconti e incentivi, Renault si è stancata di aspettare il DPCM del nuovo ecobonus (attivo probabilmente a marzo 2024) e ha anticipato gli incentivi con bonus fino a 13.750 euro sulle sue auto elettriche. Nel frattempo BYD ha aggiornato i listini dei modelli che vende attualmente in Italia, ovvero Dolphin, Atto 3, Seal e Han.

Partiamo proprio dalla piccola Dolphin, che ora in versione Comfort da 204 CV parte da 32.990 euro IVA inclusa (tutti i successivi prezzi avranno inclusa l’IVA); con la variante Design arriviamo a 34.990 euro, la notizia però è che con i nuovi incentivi nella migliore delle ipotesi si potrà avere la vettura a partire da circa 19.000 euro. (Se non leggete comodamente le slide, in basso trovate una gallery con immagini su cui è possibile zoomare)

La BYD Atto 3 che abbiamo provato in anteprima parte ora da 37.990 euro nella variante Comfort 204 CV e arriva a 39.990 euro con la Design (ottimo notare che al lancio, a luglio 2023, la Atto 3 partiva da 41.990 euro). Tutte le versioni di Dolphin e Atto 3 montano una batteria da 60,48 kWh.

Salendo leggermente di livello, la berlina BYD Seal, diretta concorrente della Tesla Model 3, si può avere adesso a partire da 42.700 euro, dunque con gli incentivi si potrebbe arrivare a 28.950 euro, ma solo con determinate colorazioni, altrimenti si sale a 43.700 euro (e si esce dall’Ecobonus). La Seal monta su tutta la gamma una batteria da 82,5 kWh, la potenza invece può essere da 312 CV oppure 530 CV.

Arriviamo così alla BYD Han, vettura di livello decisamente superiore. La berlina premium si può avere a partire da 69.990 euro in versione Executive con batteria da 85,4 kWh.