Gli butta a terra la moto con un calcio: la reazione del centauro è violenta

Avete visto il film Il Giorno Sbagliato con Russell Crowe? Lo trovate in streaming su Prime Video e parla, a grandi linee, di quali folli maniaci si possano incontrare per strada. Ebbene il video che vi mostriamo oggi non fa altro che confermare - a suo modo - questa tesi...

Nel lungometraggio una giovane madre si ritrova a strombazzare il clacson alla persona sbagliata, un Russell Crowe cattivissimo a bordo di un gigantesco pick-up che da quel momento in poi darà del filo da torcere alla donna. Nel video pubblicato su Instagram da Motorcycle_Accidents (trovate il player di Instagram in basso) non abbiamo a che fare con uno psicopatico vero e proprio ma comunque con scene di “guerriglia urbana”, reali e non di finzione.

Non conosciamo i motivi che hanno portato al diverbio, nel filmato però si vede chiaramente un automobilista che butta a terra con un calcio la moto di un centauro. Qualsiasi cosa sia accaduto prima, il gesto fa passare l’automobilista dalla parte del torto, questo prima però che lo stesso centauro - accecato dalla rabbia - inizi a prendere a pugni e calci l’autore del fatto, passando così a sua volta dalla parte di un torto ancor peggiore (anche se a leggere i commenti del post molti motociclisti non sono d’accordo con questo, la loro moto è considerata sacra…).

Il video non è stato accompagnato da alcuna didascalia, non sappiamo dunque dove sia avvenuto il diverbio, dovremmo essere però al confine fra USA e Messico lungo la costa ovest (visto che un autobus si dirige a Coronado).