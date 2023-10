Il bus di Mestre era elettrico: le batterie andate a fuoco hanno peggiorato le cose?

A Mestre si è da poche ore consumata una tragedia immane che ha causato 21 vittime e 15 feriti, 8 dei quali molto gravi. Una navetta che faceva la spola fra Venezia e un campeggio a Marghera è precipitata da una sopraelevata, prendendo successivamente fuoco. Poiché si trattava di un autobus elettrico, torniamo a parlare di batterie e incendi...

Una volta arrivati sul posto, prima di intervenire materialmente sulla navetta pare che i Vigili del Fuoco abbiano dovuto abbassare la temperatura del pacco batteria per provare a estinguere l’incendio. In questa sede vogliamo cercare di capire se la natura elettrica della navetta può aver complicato una situazione già tragica. Innanzitutto partiamo col dire che è stato appurato che le fiamme sono divampate dal mezzo solo dopo la caduta, dunque non è per un incendio al pacco batteria che è avvenuto l’incidente.

Una volta che il pacco batteria va in fiamme, effettivamente sono necessarie manovre specifiche per estinguere il fuoco, le celle agli ioni di litio infatti non si spengono con la semplice acqua (anzi è vietato usarla per non generare ulteriori problemi, in fondo parliamo pur sempre di elettricità), soltanto il personale qualificato appartenente ai Vigili del Fuoco può intervenire con efficacia e col minor rischio possibile (magari con particolari estintori a schiuma).

Un pacco batteria agli ioni di litio prende facilmente fuoco? Beh sicuramente non “facilmente”, deve verificarsi una situazione davvero al limite come l’incidente di Mestre. Una spaccatura interna della batteria, causata da una caduta o da un urto molto forte contro una barriera, può effettivamente provocare l’incendio a causa della chimica interna delle celle. Una reazione chimica incontrollata può portare effettivamente la batteria a surriscaldarsi e dunque a prendere fuoco, ed è evidentemente ciò che è successo nell’incidente di Mestre. Tali problemi non riguardano solo le auto elettriche ma tutti i dispositivi che funzionano con batterie agli ioni di litio, dagli smartphone ai monopattini elettrici passando per tablet, computer, cuffie auricolari, smartwatch e chi più ne ha più ne metta.

Genericamente un’auto elettrica dotata di batteria agli ioni di litio rischia di incendiarsi più facilmente rispetto a una tradizionale vettura a benzina? Non proprio... Secondo vari studi (di AutoInsuranceEZ, della National Transportation Safety Board, del Bureau of Transportation Statistics) le auto elettriche hanno un rischio di incendio 12 volte inferiore rispetto alle auto a benzina. Con le auto elettriche il rischio di incendio colpisce 25,1 casi ogni 100.000, con le auto a benzina il rischio sale a 1.529,9 casi su 100.000. Questo però per quanto riguarda il rischio generico, chiaramente quando si verifica un incidente la statistica salta completamente. Come sappiamo anche le auto tradizionali possono prendere fuoco a causa del combustibile presente a bordo, che può fuoriuscire o addirittura determinare esplosioni, l’unica differenza è che questi incendi sono leggermente più semplici da gestire dai Vigili del Fuoco, come detto sopra infatti la chimica delle batterie al litio richiede accortezze più particolari. I primi soccorritori devono ovviamente essere in grado di fronteggiare la situazione, altrimenti le operazioni di salvataggio possono durare più tempo ed essere addirittura compromesse - ma non sembra affatto il caso di Mestre, tragico per la dinamica generale dell’accaduto.



Molto probabilmente con un autobus tradizionale l’esito dell’incidente, purtroppo, sarebbe stato simile se non identico. Sulla questione è intervenuto anche il Ministro Salvini che ha detto: “Qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione”, e che dunque “in un momento in cui si dice che tutto dev’essere elettrico è forse il caso di fare una riflessione”. Come abbiamo visto poco sopra non è esattamente così: le batterie non prendono fuoco più velocemente, anzi quelle di ultima generazione sono sempre più sicure, l’unico handicap eventuale è che si tratta di un fuoco più difficile da spegnere.

Gli accertamenti sono comunque ancora in corso, attendiamo l'esito di eventuali indagini approfondite sulla dinamica dell'incidente, anche se sul fronte legale non c'è - per il momento - nessun nome indagato. L'ipotesi scatenante sembra sia stato un malore del conducente, attendiamo però notizie certe e ufficiali, al vaglio degli investigatori ci sono anche dei filmati che potrebbero far luce sull'accaduto. (La foto cover arriva da Open)