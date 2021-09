Questo bus a due piani è completamente elettrico: è pronto per il traffico di Londra

Il mondo automotive sta vedendo sempre più veicoli elettrici arrivare sul mercato, il mezzo che vi presentiamo oggi però mancava del tutto e rappresenta una novità inedita: un bus a due piani elettrico alimentato a batteria per il trasporto cittadino, in pieno stile inglese.

Si chiama Jewel E ed è stato creato dalla società di bus spagnola Beulas in collaborazione con il produttore di motori elettrici Equipmake. Si tratta di un bus a due piani "full size" alimentato da una gigantesca batteria da 543 kWh, in pratica quanto quattro auto elettriche di altissima fascia messe insieme.

Ma passiamo al nodo cruciale: quanti chilometri sarà in grado di percorrere con una sola carica questo bestione utile al trasporto passeggeri? Circa 400 km, il che non è male per l'uso quotidiano in città per un mezzo pubblico di questa stazza, a zero emissioni. Certo a batteria scarica non ci vorrà poco per ricaricare al 100% quella capacità, l'azienda però non ha diffuso dati sulla potenza di ricarica.

Conosciamo però la potenza del motore: questo Jewel E vanta un powertrain Equipmake HTM 3500, capace di erogare fino a 400 kW di potenza e 3.500 Nm di coppia ad appena 1.000 giri/min. A oggi è il primo bus elettrico a soddisfare pienamente i requisiti dell'azienda londinese dei trasporti in merito alle nuove regolamentazioni 2024, con la Tfl che entro i prossimi tre anni vuole portarne 4.000 sulle strade della capitale inglese. La produzione e la commercializzazione del Jewel E partirà verso la fine del 2022 e non vediamo l'ora di ammirarlo in azione.



Beulas ed Equipmake sono dunque arrivate prima di Elon Musk che pensava di costruire un bus cittadino elettrico a marchio Tesla, hanno inoltre optato per batterie agli ioni di litio e non per l'idrogeno che Hyundai ha scelto per i suoi bus a due piani. Vedremo con il passare degli anni quale tecnologia si sarà dimostrata più efficace.