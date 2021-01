Un bus articolato è caduto da un ponte: l'incidente è terrificante

Un autobus articolato è recentemente caduto da un ponte sulla rampa che portava ad un'autostrada di New York. L'incidente è avvenuto soltanto poche ore fa, ed è stato assolutamente terrificante.

Il conducente del lunghissimo mezzo di trasporto è rimasto gravemente ferito in seguito allo schianto verificatosi alle 23:00 di giovedì sera ora locale, mentre in Italia erano le 05:00 di questa mattina. Di preciso ci troviamo fra l'interscambio fra le tangenziali di Cross Bronx e Major Deegan, dove purtroppo alcuni passeggeri hanno riportato delle ferite, seppur lievi, e sono stati immediatamente trasportati all'ospedale più vicino. Al momento non risultano altri veicoli coinvolti nell'incidente.

Come potete notare voi stessi, date le dimensioni dell'autobus, la parte anteriore del veicolo è finita per toccare il suolo sottostante seppure il retrotreno era ancora in bilico sul raccordo superiore. Ciò non vuol dire che l'impatto non sia stato violento, anzi. Come riportano le forze dell'ordine del posto si è trattato di un evento di grande violenza:"L'autobus è caduto per circa 15 metri sulla via d'accesso. I pazienti hanno accusato ferite consistenti a causa della caduta da un'altezza tanto ampia." Queste le parole nel merito di Paul Hopper, vicecapo dei vigili del fuoco.

Al momento gli addetti alla sicurezza stanno assicurandosi la rimozione del liquido combustibile e di altri materiali pericolosi prima di procedere al recupero dell'imponente bus e alle riparazioni dell'infrastruttura pubblica. Nella speranza che le condizioni del conducente non siano troppo gravi, vogliamo porgli i nostri più sinceri auguri di pronta guarigione.

