Buone notizie per mercato auto Europa: +14,1% immatricolazioni, ritorno alla normalità?

Nel corso del mese di settembre abbiamo assistito alla ricrescita del mercato auto in Italia, e i dati positivi hanno riguardato in realtà il Vecchio Continente in toto. Ebbene, fortunatamente ci sono ancora buone nuove: il mese di ottobre 2022 è il terzo positivo consecutivo per il mercato di automobili in Europa.

Secondo quanto riportato dal Centro Studi Promotor, infatti, la tendenza negativa vista nel corso di 2021 e 2022 sta finalmente vedendo una inversione grazie alle difficoltà minori per le case automobilistiche. Reperire componenti sta diventando più facile e, con ciò, le immatricolazioni iniziano a muoversi verso i livelli della precedente “normalità”.

I dati Acea parlano chiaro: nel mese di ottobre 2022 in Europa, Paesi Efta e Regno Unito sono state immatricolate 910.753 auto, 14,1% in più rispetto a ottobre 2021 e 290.000 in meno circa rispetto allo stesso mese del 2019. La crescita riguarda tutti i Paesi: in Germania si registra un +16,8%, mentre in Italia si parla del 14,6% in più e in Spagna di un +11,7%. In Francia le cifre sono più basse, ma pur sempre positive: si tratta, per l’esattezza, del +5,5%.

Secondo il direttore generale dell'Unrae, Andrea Cardinali, è necessario però agire nel settore dell’elettrico in quanto le immatricolazioni in Italia sono in calo rispetto al resto dell’Europa: ”La posizione non lusinghiera fra i cinque grandi mercati d'Europa, mostra come l'automotive in Italia necessiti con urgenza di una chiara e coordinata strategia verso la transizione sostenibile da parte delle Istituzioni centrali e locali”.

Ricordiamo, infatti, che sta continuando il calo di vendite di auto elettriche in Italia, complice i rincari dell’energia.