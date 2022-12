Buon compleanno Romano Artioli: il padre della Bugatti EB110 compie 90 anni

La storia dei motori deve non poco all'Italia, che ha regalato al mondo non soltanto marchi storici come Ferrari e Lamborghini, anche tecnici, ingegneri e imprenditori di altissimo profilo, capaci di diventare delle vere e proprie leggende. A tal proposito Bugatti ha festeggiato i 90 anni di Romano Artioli.

Una passione nata in tenera età quella di Romano Artioli, che da piccolo rimane affascinato da un libro che spiega come ottenere la patente di guida. Legge quel manuale da cima a fondo e viene rapito completamente, da grande non a caso inizia a studiare ingegneria meccanica. Romano si sporca anche le mani iniziando a riparare motori, fino a diventare un rivenditore e un importatore di successo. A metà anni Ottanta arriva a discutere con il Governo Francese l'acquisizione del brand Bugatti, con il sogno che diventa realtà nel 1987.

Inizia così la storia di una nuova Bugatti, vogliosa di rispondere per le rime a Ferrari e a Lamborghini ma anche a De Tomaso e Maserati. La società inizia la costruzione di un'area industriale da 240.000 metri quadri in piena Motor Valley, un quartier generale che avrebbe incluso anche un test track e uno spazio espositivo. La prima vettura dell'era Artioli è stata la Bugatti EB110, entrata poi nella leggenda. Sviluppata da Nicola Materazzi (il padre della Ferrari F40 scomparso di recente), Marcello Gandini e Giampaolo Benedin, oltre ovviamente a Romano Artioli, la vettura montava un mostruoso motore V12 da 3.5 litri con cinque valvole per cilindro con una potenza di 560 CV. Presentata il giorno del compleanno numero 110 di Ettore Bugatti, la EB110 fu subito una instant classic, tanto da convincere Michael Schumacher ad acquistarne una nel 1994 in gestione SS.

L'idillio fra Romano Artioli e Bugatti termina però il 23 settembre 1995 quando l'imprenditore italiano è costretto a dichiarare bancarotta. La EB110 è stato in ogni caso un modello capace di ispirare tantissime supercar e hypercar successive, oltre ovviamente alla Bugatti Centodieci presentata poi nel 2019 (una Bugatti Centodieci alla prova prima della vendita). Oggi 5 dicembre 2022 Romano Artioli compie 90 anni e ci uniamo a Bugatti negli fargli i nostri più sinceri auguri.

Ricordiamo inoltre che Romano Artioli ha avuto fra le sue mani anche la Lotus, la Lotus Elise è un suo prodotto, chiamato così in onore della sua nipotina Elisa Artioli che abbiamo intervistato di recente.