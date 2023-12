Buick: 'Non vogliamo adeguarci alle auto elettriche'. Il 47% delle concessionarie lascia

Negli Stati Uniti sono tante le aziende che guardano con estremo scetticismo nei confronti della transizione verso le auto elettriche e il caso forse più emblematico è quello di Buick, storica aziende a stelle e strisce.

Succede che General Motors ha deciso di acquistare i concessionari Buick ma la metà degli stessi ha preferito uscire dal franchising non condividendo di fatto il programma inerente le auto elettriche e la transizione verso il green.

Una notizia che lascia decisamente esterrefatti visto che nel 2024, ormai alle porte, il marchio lancerà il suo primo modello elettrico, presentato in anteprima nel 2021 con il concept Buick Electra, nonché primo di una serie di auto green in arrivo nel futuro prossimo.

Il problema è, come sempre, nei costi, visto che agli store viene richiesto un investimento importante, superiore a volte anche a 300mila euro, per adeguare le proprie infrastrutture alla mobilità green, cifre che sono state ritenute evidentemente insostenibili, come spiega anche Quattroruote, dai dealer più piccoli, tenendo conto che per rientrare nell'investimento avrebbero dovuto vendere migliaia di auto elettriche.

"Buick si sta trasformando – ha spiegato un portavoce della General Motors - lanciando i migliori veicoli che il marchio abbia mai avuto. Tutto questo deve essere supportato da una migliore esperienza per i clienti nella transizione ai veicoli elettrici. Quest’anno abbiamo concesso ai concessionari che non sono allineati con il futuro della Buick di uscire volontariamente in modo rispettoso e strutturato, con il pieno sostegno del National Dealer Council".

E così che nel 2024 Buick potrà contare solo su 1.000 concessionarie, ben il 47 per cento in meno rispetto al numero registrato nel 2022, circa 2000. Tale notizie si iscrive perfettamente nel sopracitato clima di scetticismo che serpeggia in particolare fra i concessionari USA, che hanno scritto una lettera a Biden preoccupati dalle scarse vendite BEV.