Bugatti W16 Mistral è la roadster definitiva: apice di design ed ingegneria

Il saluto al motore W16 di Bugatti non si limita a un video tributo da brividi per gli amanti delle auto sportive. La casa automobilistica di Molsheim ha voluto fare molto di più: ecco W16 Mistral, la roadster più estrema nella storia di Bugatti, apice simbiotico di design e ingegneria.

La società descrive la W16 Mistral come la combinazione perfetta di pura visione artistica e padronanza delle leggi della fisica, e dalle semplici immagini della roadster non si può ribattere criticando questa visione. Ovunque si punti lo sguardo si notano dettagli molto importanti, dalla griglia a ferro di cavallo più ampia per alimentare il radiatore a singola aspirazione, due prese anteriori per gestire il flusso d’aria e migliorare le performance della vettura, ma anche elementi di stile come l’elegante motivo a visiera e un anteriore più verticale.

Con il nuovo profilo da roadster, il team ha incorporato una Bugatti C-line reinventata, che tradizionalmente segna il profilo della Chiron. Riprendendo poi elementi da modelli rari come Divo, Centodieci e Voiture Noire, W16 Mistral ottiene una nuova linea che definisce la sua identità visiva. Achim Anscheidt, Bugatti Rimac Design Director, ha dichiarato: “L'aspetto frontale dell'auto è dominato da queste grandi prese d'aria, […] soluzione elegante, funzionale e sicura. Le prese laterali snelle sono proporzionalmente perfette e alimentano l'aria esclusivamente ai radiatori dell'olio, mentre le prese del motore del poggiatesta creano un enorme senso di drammaticità uditiva, e lavorano anche per proteggere gli occupanti in caso di ribaltamento”.

Emilio Scervo, Chief Technology Officer di Bugatti Rimac, ha aggiunto altre informazioni sensazionali: “La W16 Mistral sarà in grado di raggiungere i 420 km/h in modalità 'Velocità massima', ispirando comunque la massima fiducia nel pilota. Il controllo supremo in tutte le condizioni e a tutte le velocità è una parte fondamentale del DNA Bugatti e, per offrire questa caratteristica, la mappa aerodinamica del W16 Mistral è stata accuratamente definita. Attraverso la sintesi di abilità ingegneristiche e talento nel design, il W16 Mistral raggiunge un delicato equilibrio tra riduzione della resistenza aerodinamica e carico aerodinamico attraverso lo splitter anteriore accuratamente progettato, il sottoscocca aerodinamico e il flusso d'aria ad alta energia attorno all'ala posteriore a forma di profilo alare quando dispiegato”.

Achim ha concluso la presentazione osservando che la roadster estrema W16 Mistral sarà vista sui prati dei migliori eventi del Concours d'Elegance per decenni o addirittura secoli, complice la presenza di interni senza tempo e un cenno agli illustri antenati, tra cui il Type 41 Royale visibile nel cambio in alluminio, legno e inserti ambrati.

Saranno costruiti solo 99 esemplari del W16 Mistral, al prezzo di 5 milioni di euro netti, con consegne che inizieranno nel 2024. Inutile dire che sono già tutti prenotati.

In tutto ciò, ecco i numeri dei test drive della Bugatti Centodieci.