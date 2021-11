La Bugatti La Voiture Noire è stata avvistata: l'unico esemplare si trova a Londra

La Bugatti La Voiture Noire è una delle autovetture più esclusive al mondo. Questo non dipende soltanto dal fatto che costa circa 11 milioni di euro e che trasuda lusso e pregevolezza da ogni millimetro quadrato, ma anche da una questione ben precisa: è stata costruita in un singolo esemplare.

Di fatto la macchina visibile attraverso il video in alto, caricato su YouTube da The TFJJ, è la medesima unità mostrata dal brand francese in occasione del Salone dell'automobile di Ginevra nel 2019. Ovviamente anche La Voiture Noire esposta al Concorso d'Eleganza Villa d'Este è la stessa auto.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando dobbiamo dire che la hypercar bada non soltanto all'estetica, ai materiali pregiati e alla raffinatezza, bensì guarda pure al sodo. Sotto la scocca infatti è stato inserito un enorme W16 quad turbo da 8,0 litri in grado di erogare 1.500 cavalli di potenza e 1.600 Nm di coppia. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene eseguito in 2,4 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 420 km/h.



A ogni modo La Voiture Noire sarebbe appena stata esposta per promuovere "La Bouteille Noire" da parte di Champagne Carbon. Si tratta di una bottiglia unica prodotta in fibra di carbonio per onorare quella che fino a poco tempo fa era l'auto più costa al mondo (adesso la più onerosa è Rolls-Royce Boat Tail). A chiunque voglia vedere la macchina dal vivo diciamo che sarà presso Leicester Square, Londra, fino ai primi di dicembre.



In ultimo, senza allontanarci da Molsheim, vogliamo chiudere rimandandovi ad un altro bolide pazzesco: ecco il sound della Chiron SS 300+ a freddo.