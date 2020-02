Una Bugatti Veyron W16 8.0 senza freni sul dyno: i risultati in un video

La Bugatti Veyron è certamente una delle auto stradali più veloci e costose del mercato attuale, l'abbiamo vista più volte in azione in pista o intenta a infrangere record di velocità, oggi è arrivato il momento di scatenarla sul dyno.

Il video arriva dai ragazzi di Royalty Exotics, che dopo aver rimosso per puro divertimento la copertura del motore sono partiti alla volta di Las Vegas per metterla su un dyno e spingere al massimo le sue prestazioni. Ricordiamo che da scheda tecnica la Veyron ha una potenza dichiarata di 1.000 CV e 736 kW, provenienti dal suo mostruoso W16 da 8.0 litri, il che equivale in pratica a due motori V8 affiancati che generano una coppia massima di 1.250 Nm.

Dati da scheda tecnica ripetiamo, che nella realtà - almeno nelle prove di Royalty Exotics - si sono trasformati in 897 CV di potenza (pari a 669 kW) e 1.232 Nm. Secondo Dynojet, un'auto All-Wheel Drive come la Veyron tende a perdere "meccanicamente" almeno un 20% di potenza, il che potenzialmente porta i dati a 1.076 CV (802 kW) e 1.479 Nm, davvero pazzesco.

La velocità massima toccata invece è stata di 322 km/h, chissà cosa uscirà dopo i cambi che Royalty Exotics ha intenzione di applicare, con un nuovo sistema di scarico Ryft, che dovrebbe aumentare la potenza del motore fra il 10 e il 15%.