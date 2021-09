Bugatti Veyron vs Chiron: la differenza in accelerazione è sconcertante

La Bugatti Veyron ha inaugurato l'epoca delle hypercar. Sedici anni fa i suoi 1.001 CV - cifra simbolica scelta ufficialmente, in realtà ne ha qualche decina in più - sembravano inarrivabili. Poi il suo W16 è arrivato a toccare i 1.201 CV nelle versioni Super Sport e infine è giunta a noi la sua sostituta, la Chiron.

Le due auto sembrano così simili, una è l'evoluzione dell'altra. Con la Chiron il gruppo Volkswagen ha recuperato parte degli ingenti investimenti necessari per sviluppare la Veyron, mantenendone l'impostazione tecnica ma evolvendo in ogni zona possibile. Dopotutto l'imponente sedici cilindri a W da 8,0 litri nella Chiron sfoggia una potenza massima di ben 1.500 CV. Frutto di una serie di minuziose modifiche a turbocompressori, intercooler e sistema di scarico.

Qual è quindi la reale differenza di prestazioni tra i due modelli? Per capirlo ci viene in aiuto lo youtuber The Stradman. Nel nuovo video mette a confronto la sua Veyron con una Chiron in una gara d'accelerazione organizzata nello Utah. Quando il DCT a sette velocità ingrana la seconda il vantaggio della Chiron inizia ad apparire incolmabile, da lì a poco la Bugatti datata 2016 diviene una piccola macchia all'orizzonte.

I dati ufficiali non mentono, la Veyron raggiunge i 100 km/h da ferma in 2,5 secondi, i 200 km/h in 7,3 secondi e i 300 km/h in 16,7 secondi; per arrivare alle medesime velocità la Chiron impiega rispettivamente 2,4 / 6,1 / 13,1 secondi.

Il prezzo del mezzo è soltanto il primo "salasso" per i possessori di Bugatti: un cambio dell'olio della Veyron costa 17.000 euro, mentre per la sostituzione dell'impianto frenante della Chiron Pur Sport sono richiesti oltre 50.000 euro.