Bugatti Veyron contro BMW: episodio di road rage in Cina

In Cina, nello Jangsu, una Bugatti Veyron e una BMW si sono scontrate nel mezzo del traffico della città. Pare che alla base dell'incidente vi sia un episodio di road rage fra i conducenti delle auto che, infastiditi dal traffico, hanno tentato di superarsi ripetutamente.

A volte può capitare che per un eccesso di zelo una Lamborghini finisca sotto un tir, altre volte è semplicemente la rabbia al volante a farci fare cose poco intelligenti. Perdere le staffe alla guida è un fenomeno che si manifesta ovunque ci siano frequenti ingorghi e lunghi spostamenti, ed è un problema diffuso in tutto il mondo. Purtroppo la marca e il modello delle auto che guidiamo non fanno differenza: può capitare a tutti, anche al conducente di una splendida Veyron.

La BMW si trovava sulla corsia di destra quando la Bugatti Veyron ha cercato di superarla. La BMW ha accelerato per occupare lo spazio, costringendo la Bugatti a desistere. Tuttavia, il pilota della Bugatti sembra ci abbia riprovato in un secondo momento, la BMW però ha nuovamente accelerato e in quel momento è avvenuta la collisione tra le due auto.

Questo caso serve anche per ricordare che la rabbia al volante può portare a situazioni pericolose e dannose, in queste calde giornate estive vi ricordiamo che anche il caldo è un fattore che aumenta gli incidenti. È fondamentale mantenere la calma e guidare in modo responsabile, rispettando le regole della strada e gli altri conducenti al fine di garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.