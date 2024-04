Bugatti Veyron, ecco il famoso cambio d'olio da 20mila euro: lo si fa in 27 ore, video

Come vi scriviamo spesso e volentieri, mantenere una hypercar, soprattutto una Bugatti, ha dei costi esorbitanti. Del resto stiamo parlando di una vettura super esclusiva che ha un listino a volte di svariati milioni di euro, di conseguenza è normale che prendersene cura comporti cifre folli.

Fra le spese più note vi è quella per il cambio dell'olio della Veyron, che ha un costo di 21mila dollari, pari a poco meno di 20 mila euro. Il prezzo in questo caso è (in parte) giustificato dal fatto che si tratti di una operazione molto lunga: se normalmente ci si impiega fino ad un massimo di un'ora, con il bolide francese serve più di un giorno.

Ecco perchè da un costo medio di circa 100/150 euro di una vettura “normale” si arriva appunto alla folle cifra di cui sopra. Ovviamente i 20mila dollari non sono giustificati solo dal tempo: chi acquista una Bugatti compra il non plus ultra delle auto, di conseguenza il marchio d'oltralpe è conscio che le sue vetture finiscono nelle mani di ricchissimi personaggi che non hanno problemi a sborsare un sacco di soldi. Ecco perchè 20mila euro per un'operazione di manutenzione ordinaria è una spesa che rientra nell'elenco di quelle da sostenere se si vuole acquistare auto di un certo tipo.

La Bugatti è quindi in scioltezza nella Top 5 delle auto più care da mantenere, e per certi versi rappresenta una qualità in più, quel plus che serve per far vedere agli occhi di chi guarda, se ancora ve ne fosse bisogno, le riserve auree del proprietario della stessa.

Tornando al nostro cambio olio, su Youtube è stato pubblicato un video a firma Royal Exotic Cars, società che noleggia auto di lusso di fascia alta, che mostra le operazioni della durata di ben 27 ore per appunto cambiare l'olio alla Bugatti.

Emergono diversi dettagli su questa operazione così complessa, a cominciare dal fatto che la Veyron ha ben 16 tappi dell'olio da manutenere. Inoltre, la Veyron deve essere alzata, e poi si deve staccare il paraurti posteriore, rimuovere i pannelli laterali ed altre parti esterne per accedere all'area del motore, un processo decisamente complesso, tenendo conto che nel contempo si sta lavorando su un'auto che vale milioni di euro. Bugatti presenterà a breve la sua nuova hypercar monstre con un V16: siamo certi che la tradizione dei prezzi super continuerà.

