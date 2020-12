Bugatti Veyron e il cambio olio da 17.000 euro... fatto in casa

Le cifre più spaventose della Bugatti Veyron non riguardano la velocità massima o i cavalli, sono bensì quelle legate ai costi di gestione. Quattro pneumatici costano quasi 30.000 euro e un nuovo set di cerchi 50.000 euro, mentre un semplice cambio dell'olio circa 17.000 euro. Ma c'è anche qualche proprietario che non ci sta.

È tornato virale su Reddit un video del 2018 che mostra un cambio dell'olio "casereccio" sull'hypercar francese. Ad effettuarlo è Houston Crosta, proprietario di Royalty Exotic Cars a Las Vegas. Cambiare l'olio alla Veyron è un'operazione tutt'altro che semplice. Non c'è un tappo unico che va rimboccato, il sistema di lubrificazione a carter secco prevede un rimbocco per ogni singolo cilindro: in totale ce ne sono 16. L'olio da 60W, inoltre, è denso e difficile da drenare. A monte vanno smontati svariati elementi della carrozzeria e rimosse le ruote. Costa ha approfittato dei lavori di manutenzione anche per sostituire i grossi filtri dell'aria.

Royalty Exotic Cars è il paese dei balocchi per gli amanti delle auto veloci ed esclusive. Costa ha iniziato la sua carriera vendendo scooter elettrici sulla Las Vegas Strip, ora offre in affitto ai turisti alcune delle vetture più esclusive mai prodotte. Oltre alla Bugatti Veyron del video, personalizzata con il kit "Linea Vivere" di Mansory, REC offre la possibilità di noleggiare per 4 ore una McLaren 720S per 800 dollari o una Lamborghini Aventador S da 740 CV per 1.000 dollari. Per ulteriori dettagli sugli enormi costi di manutenzione della Veyron vi consigliamo anche il video di Manny Khoshbin.