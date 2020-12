La Bugatti Veyron è ancora un bolide eccezionale: battute tutte le Tesla

Sono passati oramai 15 anni da quando i primi esemplari di Bugatti Veyron sono stati consegnati ai loro facoltosi acquirenti, ma a quanto pare il bolide francese resta tra le autovetture stradali più veloci in assoluto, anche se paragonato alle auto elettriche nelle gare di accelerazione.

E' risaputo che queste ultime, grazie all'erogazione istantanea della coppia, evidenzino proprio nelle drag race il loro punto forte. Nulla però hanno potuto contro la hypercar più rapida della sua epoca. A fare questa "scoperta" è stato TheStradman: nel corso del tempo lo YouTuber ha potuto mettere le mani sia sulla Veyron che su varie Tesla, tra le quali una Model S P100D, una Model 3 Performance e una Model X P100D. In sintesi, sulle auto elettriche più veloci in assoluto sul quarto di miglio (fatta eccezione forse per la Porsche Taycan Turbo S in condizioni ottimali).

Prima di lasciarvi al video in alto vogliamo condividere con voi qualche dato. La Bugatti Veyron mette sull'asfalto ben 1.001 cavalli di potenza a 6.000 giri al minuto e 1.250 Nm a 2.200 giri grazie ad un gigantesco propulsore W16 da 8,0 litri aiutato da ben quattro turbocompressori. La sua esuberanza viene incanalata verso tutte e quattro le ruote tramite un cambio DSG a doppia frizione e sette rapporti.

Non vi parleremo delle specifiche di Model 3 e Model X poiché la Model S P100D è la più rapida del trio. Pertanto vi comunichiamo una potenza di 613 cavalli e una coppia di 931 Nm, convogliati verso le ruote da una avanzatissima trazione integrale con vettorizzazione della coppia. Nonostante la Veyron possegga dimensioni più generose pesa comunque molto meno dell'auto elettrica californiana per via della massa del pacco batterie.

Alla fine, la gara (realizzata in un modo non pienamente professionale) porta alla luce due fatti rilevanti. Il primo è la capacità della Model S di tener testa alla Veyron almeno nei primi metri grazie ad una tecnologia moderna di gestione della coppia e della trazione, ma il secondo è rappresentato dall'evidenza che i quasi 400 cavalli di differenza sono un abisso invalicabile per qualunque tipologia di auto.

Per concludere vogliamo mostrarvi le spaventose cifre necessarie alla manutenzione della stupenda Bugatti Veyron: un cambio dell'olio "fatto in casa" è costato ben 17.000 euro.