Bugatti venderà all'asta una supercar mai andata in produzione

Nemmeno il tempo di vedere l’ultima Bugatti Centodieci consegnata al proprietario che l’iconica casa automobilistica si sta preparando a un’asta molto speciale: una Bugatti mai andata in produzione verrà venduta domani, 21 dicembre 2022, in un’occasione che attirerà certamente collezionisti da tutto il mondo.

Il produttore di Molsheim ha anticipato questa occasione con il post su Facebook che potete vedere in calce alla notizia, dove si legge che nella giornata di domani venderà un “Solitario del mondo automotive”, da intendersi come gemma a sé stante, un autentico diamante dell’industria.

Nell’immagine in penombra si vedono solamente alcune forme grazie alle pieghe del telo, tra cui la parte posteriore tronca dell'auto – che ricorda proprio una Chiron, ma dotata di piccolo spoiler. La parte anteriore è invece nascosta sapientemente e rende impossibile inquadrare come si deve la supercar. Tutte le modifiche stilistiche sono pertanto ancora nascoste al pubblico, ma non manca molto alla loro rivelazione.

Tra 24 ore circa, infatti, Bugatti e RM Sotheby’s apriranno le danze. Siete pronti a sapere cosa sta nascondendo l'iconico marchio al pubblico e di che modello si tratterà? Restate su queste pagine e non perdetevi i nostri aggiornamenti!

Pochi giorni fa abbiamo invece discusso della prossima belva di Molsheim, la nuova hypercar Bugatti ibrida con motore Rimac.