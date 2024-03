Bugatti, ufficiale: la prossima hypercar avrà un V16 ibrido e sarà svelata a giugno

Adesso è ufficiale: abbiamo la data del debutto della prossima hypercar a firma di Bugatti. Ok, si tratta pur sempre di una data approssimativa, però è già qualcosa. Il nuovo modello, che arriva per sostituire la Chiron, verrà presentato il prossimo mese di giugno. Di questo sono stati rivelati pochi particolari, pochi ma buoni.

Anzi, buonissimi, ma andiamo per gradi. Lo storico marchio francese aveva già dichiarato che a metà 2024 ci sarebbe stato il lancio dell'erede della Chiron, e quindi almeno in questi termini le aspettative sono state soddisfatte, o almeno lo saranno. Ma c'è un altro dettaglio di cui parlare, forse ancora più importante.

I dubbi più grandi riguardo a questa nuova vettura si incentravano tutti sul nuovo motore, e alcuni avevano addirittura paura che il green si impossessasse di Bugatti. Beh, ci ha pensato direttamente Mate Rimac, CEO di Rimac Automobili, a spegnere queste paure, rivelando che ha dovuto lottare molto per mantenere in vita l'anima termica dell'hypercar, e che il brand ha dato vita a un propulsore a combustione totalmente nuovo. Questo, però, sarà abbinato anche a un generatore green, dando vita così a un sistema ibrido che sembra promettere grandi cose.

Il motore termico, comunque, rimane un 16 cilindri; l'unica differenza, almeno per il momento, la fa la sua disposizione, adesso a V invece che a W. Il cuore dell'erede della Chiron viene anche mostrato nel breve teaser che la Casa ha pubblicato su YouTube. Nelle immagini si vede quindi il propulsore ruotare, svelando alla luce alcuni dettagli, tra questi anche la scritta "16.4", che indica il numero di cilindri e di turbocompressori.

Novità anche per quanto riguarda il design del corpo auto, che rimane ancora un mistero. Infatti, l'hypercar che verrà sarà l'ultima creazione per Bugatti dello storico designer Achim Anscheidt, che ha ceduto il suo posto a Frank Heyl dopo 19 anni da responsabile del design del marchio. Dunque, questo si preannuncia già essere un modello storico per Bugatti (La Bugatti Bolide monta i freni a disco Brembo più grandi di tutti i tempi).