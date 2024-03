Bugatti Type 57SC Atlantic, l'auto più costosa di sempre: nessuno sa dove sia finita

Quello della Bugatti Type 57SC Atlantic è senza dubbio uno dei più grandi misteri della storia delle automobili. La splendida opera d'arte su 4 ruote è considerata la vettura più costosa di sempre, ma nessuno sa che fine abbia fatto.

La storia della Bugatti Type 57SC Atlantic è degna di un giallo alla Agatha Christie. Costruita da metà degli anni '30, era all'epoca in grado di raggiungere già i 200 km/h, una velocità impressionante che il marchio transalpino ha portato avanti come elemento indelebile. Ancora oggi le vetture Bugatti raggiungono infatti velocità folli e secondo le specifiche trapelate pochi giorni fa, la nuova hypercar V16 dovrebbe superare abbondantemente i 400 km/h.

La Type 57SC era dotata di un motore otto cilindri sovralimentato da 3,3 litri, ed è considerata una delle auto più esclusive al mondo visto che ne esistono solo tre. Peccato che ne siano state fabbricate quattro e la seconda, quella conosciuta anche come La Voiture Noire, rifatta di recente e acquistata da un misterioso acquirente, sparì dalla circolazione nel 1938: dove sia finita, nessuno è in grado di dirlo.

L'auto è stata per un certo periodo addirittura la vettura personale di Jean Bugatti, il fondatore dell'azienda, ma 86 anni fa si perse per sempre. Secondo alcuni documenti, la vettura venne regalata al pilota Robert Benoist dopo aver vinto la 24 Ore di Le Mans del 1937 e in seguito donata a William Grover-Williams, altro pilota, prima di essere restituita alla fabbrica nel 1939. Si mormora inoltre che da quella data, fino al 1941, venne utilizzata da alcuni ingegneri Bugatti, anche se non vi sono proprietari registrati ufficialmente.

Un'altra voce narra di come La Voiture Noire fu inviata a Bordeaux dopo averne cambiato il numero di telaio, mettendola in salvo dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Che fine ha fatto poi? C'è chi dice che sia stata messa su qualche nave prima che venisse rubata dai nazisti, ma anche che sia stata addirittura distrutta evitando di cadere in mani nemiche, o ancora, che sia al momento nascosta in qualche granaio in Europa, in attesa che venga ritrovata.

La sua storia ha appassionato migliaia di collezionisti in tutto il mondo, tutti alla ricerca di questa vettura preziosa che potrebbe valere anche 130 milioni di euro: chi la trova fa 6 al Superenalotto.

