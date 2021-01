Bugatti Type 57S ritrovata dopo 50 anni, potrebbe valere diversi milioni di euro

Rara, rarissima e, come spesso succede, dimenticata per decenni dentro un garage. Questa Bugatti Type 57S è stata recentemente scoperta in un'officina nella contea di Staffordshire di proprietà, fino al momento della sua morte, di Bill Turnbull.

Turnbull era un ingegnere e appassionato di automobili, acquistò la Bugatti nel 1969 con l'intento di restaurarla pian piano. Gli anni sono diventati decenni e la Type 57S è stata quasi dimenticata, quando Turnbull è venuto a mancare nel 2020 il restauro era quasi completo. Parlando con la CNN, il direttore della casa di aste Bonhams Sholto Gilbertson ha incoronato la Type 57S come “l'auto definitiva... dei suoi tempi”.

Questo esemplare in particolare era sconosciuto anche ai più grandi esperti del modello, Turnbull l'ha custodita gelosamente per cinquant'anni rendendola una "vettura fantasma". Le condizioni sono quasi perfette e c'è un'ultima chicca che rende la storia ancora più intensa: stando agli esperti di Bonhams questa Type 57S è stata costruita sul telaio dell'auto da competizione Type 57G "Tank". Ne furono prodotte soltanto tre e il destino di questo chassis è storicamente un grattacapo per gli appassionati del marchio francese. Gilbertson ha commentato così: “Quindi non si tratta soltanto di una Type 57S scomparsa, è uno dei telai scomparsi più importanti di quel periodo”.

Bonhams stima un valore tra i 5,5 milioni e i 7,8 milioni di euro. Per sapere la cifra esatta alla quale sarà venduta dovremmo aspettare l'asta di Londra del prossimo 19 febbraio. Non è la prima volta che una Bugatti scomparsa riemerge dalle tenebre, da ottant'anni gli appassionati sono alla ricerca della quarta Bugatti Type 57 SC Atlantic, vettura che potrebbe valere cifre inimmaginabili. Dal leggendario modello trae ispirazione la costosissima Bugatti La Voiture Noire. (foto cover Bonhams)