Bugatti svelerà una Chiron a cielo aperto? L'ultimo teaser prima della Monterey Car Week

Bugatti svelerà un nuovo veicolo misterioso al The Quail, A Motorsports Gathering durante la Monterey Car Week, e tra un teaser e l’altro ci sta fornendo degli indizi per provare ad immaginare ciò che scopriremo il 19 agosto. Il terzo indizio è però più eloquente dei precedenti, e suggerisce l’arrivo di una Bugatti a cielo aperto.

Il giorno di ferragosto la casa di Molsheim ha mostrato la firma luminosa del gruppo ottico frontale, mentre nella giornata di ieri abbiamo visto il gruppo ottico posteriore della misteriosa Bugatti e non solo. Assieme al breve filmato abbiamo appreso infatti che si tratterà dell’ultimo modello “di questo tipo”, che si traduce nell’ultimo modello con il motore W16 puro, oppure nell’ultima vettura della sua stirpe, quindi l’ultima versione speciale della Chiron.

L’indizio di oggi invece non lascia spazio a interpretazioni: la Bugatti misteriosa sarà senza tetto, forse una roadster o addirittura una speedster, dato che nel filmato sembra mancare all’appello il parabrezza. Il tutto è accompagnato dalla frese “Opening up new Horizons”, ossia “l’apertura di nuovi orizzonti”.

Senza dubbio Bugatti sa come generare hype tra gli appassionati, e se anche voi non vedete l’ora di scoprire cosa ha in serbo per noi la casa di Molsheim, vi ricordiamo che il modello misterioso verrà svelato domani, 19 agosto alle 19:20 ora italiana, in occasione del The Quail, A Motorsports Gathering.